Αυστραλία: Παχύ στρώμα χιονιού κάλυψε πόλεις της ανατολικής χώρας (pics&vids)

Αρκετές πόλεις στην ανατολική Αυστραλία έχουν σκεπαστεί από το πιο παχύ στρώμα χιονιού εδώ και δεκαετίες, καθώς ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν την περιοχή στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, προκαλώντας πλημμύρες, εγκαταλείψεις οχημάτων, αλλά και διακοπές της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε χιλιάδες σπίτια, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι καιρικές συνθήκες είναι βελτιωμένες την Κυριακή, ενώ για τη προηγούμενη μέρα, οι προβλέψεις των μετεωρολόγων ανέφεραν ύψη χιονιού περίπου 50 εκατοστών σε μερικές περιοχές, ενώ βροχοπτώσεις με ύψος βροχής μεγαλύτερο από 10 εκατοστά αναμένονταν για άλλες περιοχές, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Σε περιοχές των βορειοδυτικών τμημάτων της πολιτείας της Νέας Αγγλίας, καταγράφηκε η πιο σφοδρή χιονόπτωση των τελευταίων 20 ετών, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι ABC, ενώ στη γειτονική πολιτεία του Κουίνσλαντ σημειώθηκε η πρώτη χιονόπτωση μέσα σε μία δεκαετία, σύμφωνα με την εφημερίδα Sydney Morning Herald.

