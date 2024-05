Αυστραλία: 16χρονος σκοτώνεται από αστυνομικούς έπειτα από επίθεση με μαχαίρι

«Ριζοσπαστικοποιημένος» έφηβος 16 ετών έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικού αφού τραυμάτισε έναν άνθρωπο κατά τη διάρκεια επίθεσης με μαχαίρι στη Δυτική Αυστραλία, ανακοίνωσαν σήμερα ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης αυτής της πολιτείας και η αστυνομία.

Terror attack in Perth Australia. 16 year old armed with knife attacked members of the public before rushing police. Shot dead at the scene. Indications he was radicalised online. Police will be speaking soon pic.twitter.com/tlE4BV3c9I