Νορβηγία, Ισπανία, Ιρλανδία αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος - Σφοδρή αντίδραση του Ισραήλ

Την επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους ανακοίνωσαν σήμερα Τετάρτη το Όσλο, το Δουβλίνο και η Μαδρίτη κατόπιν σχετικής συνεννόησης των τριών ευρωπαϊκών χωρών.

Η Νορβηγία θα αναγνωρίσει την ύπαρξη παλαιστινιακού κράτους από τις 28 Μαΐου, ανακοίνωσε σήμερα ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε.

«Η κυβέρνηση αποφάσισε να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε ο Στέρε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Όσλο, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ στις 28 Μαΐου.

Ο Νορβηγός πρωθυπουργός απηύθυνε με αυτή την αφορμή «ισχυρή έκκληση» σε άλλες χώρες να κάνουν το ίδιο.

Πρέπει να διατηρήσουμε ζωντανή τη μόνη εναλλακτική που προσφέρει μια πολιτική λύση για Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους ομοίως: δύο κράτη που ζουν το ένα δίπλα στο άλλο με ειρήνη και ασφάλεια, σημείωσε ο Νορβηγός πρωθυπουργός.

Ο Στέρε καταδίκασε εκ νέου τη Χαμάς και διαβεβαίωσε ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης αποτελεί ένα μέσο υποστήριξης των μετριοπαθών δυνάμεων που χάνουν έδαφος σε αυτήν την παρατεταμένη και ωμή σύγκρουση.

Επίσης στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα σε άλλες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Νορβηγίας και αριθμού άλλων ευρωπαϊκών χωρών και να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης, δήλωσε επίσης.

Αυτό θα μπορούσε εντέλει να καταστήσει δυνατή την επανάληψη της διαδικασίας προς την επίτευξη μιας λύσης δύο κρατών και να της δώσει νέα ώθηση, πρόσθεσε ακόμη, σημειώνοντας ότι ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Γάζα κατέστησε απολύτως σαφές ότι η επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας θα πρέπει να στηρίζεται στην επίλυση του παλαιστινιακού ζητήματος.

Ο στόχος είναι να υπάρξει ένα παλαιστινιακό κράτος που θα έχει πολιτική συνοχή και θα απορρέει από την Παλαιστινιακή Αρχή, συνέχισε.

Πιστεύουμε ότι η λύση των δύο κρατών είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ, σημείωσε επίσης.

Λίγο αργότερα ανακοίνωσε αντίστοιχη απόφαση και ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, τονίζοντας ότι προηγήθηκε σχετική συνεννόηση με το Όσλο και τη Μαδρίτη.

Η Ιρλανδία ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος, δήλωσε ο πρωθυπουργός Σάιμον Χάρις, προσθέτοντας ότι αναμένει πως και άλλες χώρες θα ακολουθήσουν την Ιρλανδία, την Ισπανία και τη Νορβηγία και θα κάνουν το ίδιο βήμα τις επόμενες εβδομάδες.

«Σήμερα η Ιρλανδία, η Νορβηγία και η Ισπανία ανακοινώνουν ότι αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης» δήλωσε ο Χάρις στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, κάνοντας λόγο για ιστορική ημέρα, σημαντική για την Ιρλανδία και την Παλαιστίνη».

«Τώρα κάθε ένας από εμάς θα λάβει όποια μέτρα είναι απαραίτητα σε εθνικό επίπεδο για να τεθεί σε ισχύ η απόφαση αυτή», πρόσθεσε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός.

«Είμαι πεπεισμένος ότι και άλλες χώρες θα μας ακολουθήσουν και θα κάνουν αυτό το σημαντικό βήμα τις επόμενες εβδομάδες», σημείωσε.

Σε αντίστοιχη ανακοίνωση στο ισπανικό κοινοβούλιο από τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ στη Μαδρίτη, η ισπανική κυβέρνηση τονίζει ότι η σχετική διαδικασία αναγνώρισης θα λάβει χώρα την προσεχή Τρίτη, 28 Μαΐου.

Μετά τις σχετικές αποφάσεις, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε την ανάκληση για διαβουλεύσεις των πρεσβευτών της χώρας στην Ιρλανδία και τη Νορβηγία, ενώ προειδοποίησε την Ισπανία πως αν κάνει πράξη την πρόθεσή της να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος, θα γίνει ανάλογο βήμα εναντίον της.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ίσραελ Κατς, με ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα, έγραψε:

«Έδωσα εντολή για την άμεση ανάκληση των πρεσβευτών του Ισραήλ στην Ιρλανδία και τη Νορβηγία για διαβουλεύσεις, υπό το φως των αποφάσεων των χωρών αυτών να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος.

Στέλνω ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα στην Ιρλανδία και τη Νορβηγία: Το Ισραήλ δεν θα παραμείνει σιωπηλό απέναντι σε όσους υπονομεύουν την κυριαρχία του και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά του.

Η σημερινή απόφαση στέλνει ένα μήνυμα στους Παλαιστίνιους και στον κόσμο: Η τρομοκρατία πληρώνει. Αφού η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη σφαγή Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα, αφού διέπραξε ειδεχθή σεξουαλικά εγκλήματα που είδε ο κόσμος, οι χώρες αυτές επέλεξαν να ανταμείψουν τη Χαμάς και το Ιράν αναγνωρίζοντας ένα παλαιστινιακό κράτος.

Αυτό το στρεβλό βήμα των χωρών αυτών αποτελεί αδικία στη μνήμη των θυμάτων της 7/10, πλήγμα στις προσπάθειες επιστροφής των 128 ομήρων και ενίσχυση των τζιχαντιστών της Χαμάς και του Ιράν, που υπονομεύει την ευκαιρία για ειρήνη και αμφισβητεί το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα.

Το Ισραήλ δεν θα παραμείνει σιωπηλό - θα υπάρξουν περαιτέρω σοβαρές συνέπειες. Αν η Ισπανία κάνει πράξη την πρόθεσή της να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος, θα γίνει ανάλογο βήμα εναντίον της.

Η ιρλανδο-νορβηγική ανοησία δεν μας αποθαρρύνει- είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε τους στόχους μας: να αποκαταστήσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας, να διαλύσουμε τη Χαμάς και να φέρουμε τους ομήρους στην πατρίδα. Δεν υπάρχουν πιο δίκαιοι σκοποί από αυτούς».

