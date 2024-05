Αυστηρό μήνυμα Βέμπερ σε VMRO: Σεβαστείτε τη Συμφωνία των Πρεσπών

Τον σεβασμό της Συμφωνίας των Πρεσπών και τη χρήση του συνταγματικός ονόματος «Βόρεια Μακεδονία» ζήτησε σε αυστηρό τόνο από το κυβερνών κόμμα της γείτονας χώρας ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), Μάνφρεντ Βέμπερ.

Αξίζει να σημειωθεί πως το VMRO ανήκει στην ομάδα του ΕΛΚ, όπως άλλωστε και η Νέα Δημοκρατία. Αφορμή για την παρέμβαση Βέμπερ αποτέλεσαν οι τελευταίες προκλητικές δηλώσεις από τα Σκόπια και δη του εντολοδόχου πρωθυπουργού και επικεφαλής του VMRO, Χρίστιαν Μιτσκόσκι με τη χρήση του ονόματος «Μακεδονία».

«Η ηγεσία του VMRO θα πρέπει να σεβαστεί πλήρως τις δεσμευτικές διατάξεις της Συμφωνίας των Πρεσπών και να χρησιμοποιεί με συνέπεια το όνομα «Βόρεια Μακεδονία». Η τήρηση των διεθνών συμφωνιών είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για εμάς ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Διαφορετικά η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργήσει και η ΕΕ δεν θα το δεχτεί αυτό» τόνισε ο Βέμπερ.

