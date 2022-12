Η Αούνγκ Σαν Σου Τσι, η de facto επικεφαλής της πολιτικής κυβέρνησης της Μιανμάρ η οποία ανατράπηκε με το στρατιωτικό πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου 2021, καταδικάστηκε σήμερα από δικαστήριο της χούντας να εκτίσει επτά επιπλέον χρόνια κάθειρξη για «διαφθορά», στην τελευταία από μια σειρά δικών σε βάρος της.

