Axios: Οι ΗΠΑ αναμένουν την απάντηση του Ιράν για ειρηνευτικές συνομιλίες έως την Πέμπτη

Οι ΗΠΑ, σε συνεργασία με μια ομάδα περιφερειακών μεσολαβητών, εξετάζουν το ενδεχόμενο διεξαγωγής υψηλού επιπέδου ειρηνευτικών συνομιλιών με το Ιράν ακόμη και εντός της Πέμπτης, ενώ εξακολουθούν να περιμένουν επίσημη απάντηση από την Τεχεράνη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση του πολέμου, αλλά η στρατηγική των ΗΠΑ περιπλέκεται από τον έλεγχο που ασκεί το Ιράν στον Κόλπο του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ έχουν κοινοποιήσει στο Ισραήλ ένα σχέδιο 15 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει σε βασικά σημεία του σχεδίου. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ανεξάρτητα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την πραγματική συμφωνία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εκφράζει ανησυχία ότι τυχόν συμφωνία μπορεί να περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις που δεν ευθυγραμμίζονται με τα στρατηγικά συμφέροντα του Ισραήλ, περιορίζοντας τις δυνατότητες του να διεξάγει επιθέσεις κατά του Ιράν. Επιπλέον, Ισραηλινοί αξιωματούχοι αμφισβητούν ότι το Ιράν έχει πραγματικά δεχτεί τις παραχωρήσεις που ισχυρίζονται οι ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη αρνείται ότι συμμετείχε σε παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις, αν και αναγνωρίζει ότι έχει λάβει προτάσεις από την Ουάσινγκτον. Το Πακιστάν, μαζί με την Αίγυπτο και την Τουρκία, έχει διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή και δήλωσε έτοιμο να φιλοξενήσει συνομιλίες εφόσον συμφωνήσουν οι δύο πλευρές.

Ο Τραμπ κοινοποίησε τη σχετική πρόταση μέσω του Truth Social, υπογραμμίζοντας το ενδιαφέρον του για σύνοδο κορυφής. Σε περίπτωση που οι συνομιλίες πραγματοποιηθούν, ο αντιπρόεδρος Βανς αναμένεται να εμπλακεί, αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς.

Αμερικανικές πηγές αναφέρουν ότι η ιρανική κυβέρνηση βρίσκεται σε εσωτερική αναταραχή, με τον νέο ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να προκαλεί σύγχυση ως προς την εξουσία λήψης αποφάσεων. Ορισμένοι Ιρανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι ισχυρισμοί του Τραμπ για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις αποσκοπούν κυρίως στη σταθεροποίηση των αγορών και στην αναβολή στρατιωτικών κινήσεων.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ προετοιμάζουν στρατιωτικές επιλογές, με εντολή ανάπτυξης της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας στη Μέση Ανατολή. Το 15 σημείων σχέδιο περιλαμβάνει την εγκατάλειψη του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού από το Ιράν, ενισχυμένες επιθεωρήσεις του ΟΗΕ και περιορισμό των βαλλιστικών πυραύλων και της υποστήριξης σε πληρεξούσιους.

Παρά τις διαπραγματευτικές προσπάθειες, παραμένει ασαφές εάν οι δεσμεύσεις αυτές έχουν πραγματική ισχύ ή εάν η Τεχεράνη θα τις τηρήσει.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ρευστή: οι ΗΠΑ παρακολουθούν τις δυνατότητες συμφωνίας, ενώ διατηρούν στρατιωτική πίεση και επιλογές για πιθανή κλιμάκωση. Ο Τραμπ έχει αναστείλει προσωρινά τα προγραμματισμένα πλήγματα, αλλά η αβεβαιότητα σχετικά με την έκβαση των συνομιλιών παραμένει υψηλή.

