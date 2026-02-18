Η Ουάσιγκτον εντείνει τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή και διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήγματος κατά του Ιράν, καθώς οι πυρηνικές συνομιλίες παραμένουν σε αδιέξοδο, αυξάνοντας τους φόβους για μια ευρείας κλίμακας σύγκρουση με απρόβλεπτες συνέπειες για την περιοχή και τη διεθνή ασφάλεια.

Μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν πιθανότατα θα εξελισσόταν σε εκτεταμένη εκστρατεία διάρκειας εβδομάδων, θυμίζοντας πλήρη πόλεμο και όχι την περιορισμένη επιχείρηση στη Βενεζουέλα τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με πηγές του Axios.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι θα επρόκειτο για κοινή επιχείρηση ΗΠΑ–Ισραήλ, ευρύτερης κλίμακας και πιο υπαρξιακής απειλής για το καθεστώς της Τεχεράνης σε σχέση με τον 12ήμερο πόλεμο του περασμένου Ιουνίου, όταν το Ισραήλ ηγήθηκε επιθέσεων και οι ΗΠΑ συμμετείχαν αργότερα πλήττοντας υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο Τραμπ έφτασε κοντά σε πλήγμα κατά του Ιράν στις αρχές Ιανουαρίου, μετά τη δολοφονία χιλιάδων διαδηλωτών από το καθεστώς. Όταν το «παράθυρο ευκαιρίας» έκλεισε, η κυβέρνηση υιοθέτησε διπλή στρατηγική: διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα παράλληλα με μαζική στρατιωτική ενίσχυση.

Με την καθυστέρηση και τη συγκέντρωση τόσο μεγάλων δυνάμεων, ο Τραμπ έχει ανεβάσει τον πήχη για το πώς θα μοιάζει μια επιχείρηση εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία — κάτι που προς το παρόν δεν φαίνεται πιθανό.

Η Ουάσιγκτον συνδυάζει διπλωματία και στρατιωτική πίεση: πρόσφατες συνομιλίες στη Γενεύη μεταξύ συμβούλων του Τραμπ και του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών κατέγραψαν περιορισμένη πρόοδο, με τα βασικά χάσματα να παραμένουν.

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία: δύο αεροπλανοφόρα, δεκάδες πολεμικά πλοία, εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, ενώ περισσότερες από 150 στρατιωτικές πτήσεις έχουν μεταφέρει οπλισμό και πυρομαχικά.

«Ο πρόεδρος αρχίζει να χάνει την υπομονή του… Υπάρχει 90% πιθανότητα να δούμε στρατιωτική δράση μέσα στις επόμενες εβδομάδες», είπε σύμβουλος του Τραμπ.

Πηγές εκτιμούν ότι η μακροχρόνια ένταση με το Ιράν έχει οδηγήσει σε «κόπωση» την κοινή γνώμη, όμως η κλιμάκωση καθιστά δύσκολη την υπαναχώρηση της Ουάσιγκτον χωρίς σημαντικές παραχωρήσεις από την Τεχεράνη στο πυρηνικό της πρόγραμμα.

Οι ΗΠΑ αναμένουν από το Ιράν να παρουσιάσει λεπτομερή πρόταση εντός δύο εβδομάδων. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις επικείμενης διπλωματικής λύσης, ενώ αυξάνονται οι ενδείξεις ότι μια πολεμική σύγκρουση μπορεί να πλησιάζει.