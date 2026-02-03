Axios: Το Ιράν ζητά αλλαγή τόπου και μορφής των συνομιλιών με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά

Το Ιράν ζήτησε αλλαγές στον τόπο και τη μορφή των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ που ήταν προγραμματισμένες για αυτή την Παρασκευή, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση, όπως αναφέρει το Axios.

Όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό μέσο εάν οι νέες απαιτήσεις ακυρώσουν τις συνομιλίες της Παρασκευής, υπάρχει ο κίνδυνος να απομακρυνθεί ο Πρόεδρος Τραμπ από τη διπλωματική οδό και να στραφεί σε στρατιωτική επιλογή, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ έχουν ήδη συγκεντρώσει σημαντική στρατιωτική ισχύ στον Κόλπο.

Σύμφωνα με το Axios, πηγές ανέφεραν ότι οι Ιρανοί αποσύρονται από συμφωνίες που είχαν επιτευχθεί τις τελευταίες ημέρες, παρά το γεγονός ότι αρκετές χώρες είχαν ήδη προσκληθεί να συμμετάσχουν στις συνομιλίες.

Συγκεκριμένα:

Οι Ιρανοί επιθυμούν να μεταφέρουν τις συνομιλίες από την Κωνσταντινούπολη στο Ομάν.

Επιπλέον, προτείνουν να διεξαχθούν σε διμερή μορφή, μόνο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αντί για πολυμερή συνομιλία με τη συμμετοχή αρκετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών ως παρατηρητές.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να ηγηθούν των δύο διαπραγματευτικών ομάδων.

Ο Αραγτσί είχε τηλεφωνικές επαφές την Τρίτη με τους ομολόγους του από το Ομάν και την Τουρκία, καθώς και με τον πρωθυπουργό του Κατάρ. Την ίδια ώρα, ο Γουίτκοφ συναντήθηκε στο Ισραήλ με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η συνάντηση επικεντρώθηκε στο Ιράν, ενώ ο Νετανιάχου συνοδευόταν από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Άμυνας του Ισραήλ, στρατηγό Εγιάλ Ζαμίρ, τον διευθυντή της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, και τον αρχηγό στρατιωτικών πληροφοριών, στρατηγό Σλόμι Μπίντερ.