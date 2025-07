Ατύχημα σε λούνα παρκ στη Σαουδική Αραβία: Τουλάχιστον 23 τραυματίες (vid)

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε λούνα παρκ στην Ταΐφ, της Σαουδικής Αραβίας, όταν ένα παιχνίδι, γεμάτο από κόσμο, παρουσίασε βλάβη.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν την Πέμπτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι επισκέπτες του πάρκου φαίνονται να διασκεδάζουν σε ένα δημοφιλές παιχνίδι, όταν ο κεντρικός στύλος έσπασε στα δύο.

Shocking footage from an amusement park in Taif, eastern Saudi Arabia, shows a ride called "360" collapsing while full of people. Dozens were injured, some seriously. pic.twitter.com/aiweHPczjs