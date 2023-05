Ένα άτομο σκοτώθηκε και άλλα τρία τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς μέσα σε ιατρικό κέντρο στην Ατλάντα, αναφέρει η Αστυνομία.

Ο ύποπτος είναι ακόμη ελεύθερος.

«Ζητείται από οποιονδήποτε βρίσκεται στην περιοχή να ασφαλίσει το κτίριό του και να μείνει στη θέση του. Όποιος δεν βρίσκεται στην περιοχή καλείται να μείνει μακριά», ανέφερε το τμήμα της Ατλάντα με ανάρτησή του στο Twitter.

Based on our preliminary investigation, these are photos believed to be of the active shooter. Anyone with any information on this person's whereabouts is asked to call 911. The suspect is believed to be armed and dangerous and should not be approached. (3/3)