Στις αναφορές που έκανε ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζίπινγκ, προς τον Νοτιοκορεάτη ομόλογο του, Λι Τζέ Μιουνγκ, για την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών εξετάζονται την Κυριακή από το Reuters, στον απόηχο της συνάντησης που είχαν το Σάββατο οι δύο ηγέτες στο πλαίσιο του Συνόδου Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Ο Λι φιλοξένησε τον Σι σε μια κρατική σύνοδο κορυφής και δείπνο μετά τη συνάντηση των ηγετών της APEC στην πόλη Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας, σηματοδοτώντας την πρώτη επίσκεψη του Σι στον σύμμαχο των ΗΠΑ σε 11 χρόνια.

Η επιλογή του δώρου - συσκευές Xiaomi κατασκευασμένες στην Κίνα που μεταφέρθηκαν στη χώρα καταγωγής του γίγαντα των smartphone Samsung Electronics - υπογράμμισε τις τεχνολογικές φιλοδοξίες του Σι, που ενισχύθηκαν πρόσφατα στο σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Αφού ο Λι πρόσφερε στον Σι «την καλύτερη» ξύλινη σανίδα για το αρχαίο στρατηγικό παιχνίδι Go, οι δύο άνδρες πλησίασαν τα smartphone που ήταν τυλιγμένα σε μαύρα κουτιά και ένας αξιωματούχος σημείωσε ότι οι οθόνες των συσκευών ήταν κατασκευασμένες στη Νότια Κορέα.

Ο Λι σήκωσε ένα από τα κουτιά και το κοίταξε. Στη συνέχεια ρώτησε τον Σι: «Πώς είναι η ασφάλεια των επικοινωνιών;», με αποτέλεσμα ο Σι και οι άλλοι αξιωματούχοι που είχαν συγκεντρωθεί να ξεσπάσουν σε γέλια. Ο Σι έδειξε τότε τα τηλέφωνα και απάντησε: «Μπορείτε να ελέγξετε αν υπάρχει "πίσω πόρτα"».

Ο όρος αναφέρεται σε μια κρυφή μέθοδο παράκαμψης των κανονικών ελέγχων ταυτότητας ή ασφάλειας.

Και οι δύο ηγέτες γέλασαν και ο Λι χειροκρότησε καθώς προχώρησαν στην παρουσίαση των δώρων, τα οποία περιελάμβαναν επίσης ένα παραδοσιακό κορεατικό δίσκο με ένθετα από μαργαριτάρι.

Το σχόλιο του Σι ανακάλεσε τις ανησυχίες που εξέφρασε η Κίνα σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ να εξοπλιστούν τα προηγμένα τσιπ που πωλούνται στο εξωτερικό με λειτουργίες παρακολούθησης και εντοπισμού, η οποία ώθησε την αμερικανική εταιρεία κατασκευής τσιπ Nvidia να δηλώσει ότι τα τσιπ της δεν έχουν «πίσω πόρτες».

Ο Λι ζήτησε τη βοήθεια του Σι στις προσπάθειες για την επανέναρξη των συνομιλιών με τη γειτονική πυρηνική δύναμη της Βόρειας Κορέας, ενώ ο Σι δήλωσε στον Λι ότι ήταν πρόθυμος να διευρύνει τη συνεργασία και να αντιμετωπίσει από κοινού τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.