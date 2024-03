Associated press: Γιατί απέσυρε τη φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον - Το αποτυχημένο photoshop (pic)

Η πρώτη επίσημη φωτογραφία της Κέιτ, της πριγκίπισσας της Ουαλίας, από τότε που υποβλήθηκε σε εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα, αποσύρθηκε από το Associated Press και άλλους ειδησεογραφικούς οργανισμούς, επειδή η εικόνα φαινόταν πως είχε υποστεί επεξεργασία.

Συγκεκριμένα, το Associated Press, το Reuters, το Γαλλικό Πρακτορείο και το Getty Images έδωσαν οδηγίες στους πελάτες τους να μη χρησιμοποιούν τη φωτογραφία της Κέιτ με τα τρία παιδιά της, που είχε δώσει στη δημοσιότητα το παλάτι του Κένσινγκτον.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.



Wishing everyone a Happy Mother's Day. C



📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ