Άρθρο του Μασκ υπέρ της AfD στη Welt - Παραιτήθηκε η αρχισυντάκτρια

Την παραίτηση σε ένδειξη διαμαρτυρίας της υπεύθυνης του opinion section της Welt am Sonntag προκάλεσε η online δημοσίευση άρθρου γνώμης του Ίλον Μασκ υπέρ της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) που επιπλέον γίνεται λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες γερμανικές βουλευτικές εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου.

Only the AfD can save Germany https://t.co/Afu0ea1Fvt