Αρνείται η Ουγγαρία νέα ευρωπαϊκή βοήθεια στην Ουκρανία

Η Κομισιόν πρότεινε την Τετάρτη ένα πακέτο στήριξης για την κατεχόμενη από τον πόλεμο Ουκρανία αξίας έως και 18 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2023, αλλά η Ουγγαρία είπε ότι δεν θα συνεισφέρει στην κοινή βοήθεια, η οποία θα προέρχονταν ως δάνεια με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους.

«Αυτό δείχνει την αληθινή αλληλεγγύη της ΕΕ», έγραψε στο Twitter ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskiy μετά την αποκάλυψη του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Μαζί αντιστεκόμαστε στην επιθετικότητα της Ρωσίας, μαζί θα ανοικοδομήσουμε την Ουκρανία, μαζί θα είμαστε στην ΕΕ».

Grateful to the European Commission & President @vonderleyen for announcing €18 billion financial aid package for 2023. This shows true solidarity of the EU. Together we resist Russia's aggression, together we‘ll rebuild Ukraine, together we’ll be in the EU. #EmbraceUkraine https://t.co/cFx7gLlAjy