Αρμενία: Φτάνουν στη χώρα πολίτες από το Ναγκόρνο Καραμπάχ

Αρμένιοι πρόσφυγες από την αποσχισθείσα περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ έφτασαν στην Αρμενία, αναφέρει η αρμενική πλατφόρμα μέσων ενημέρωσης CivilNet δημοσιεύοντας σχετικές φωτογραφίες και βίντεο, μεταξύ αυτών που φαίνονται στις εικόνες ήταν γυναίκες και παιδιά.

📸 The 1st group of #Artsakh refugees arrived in Syunik, Armine Simonyan from CivilNet's Syunik team reports. The group of ~ 40ppl, families who lost their homes & made the decision to move to Armenia, passed through the checkpoint & registered at the humanitarian center pic.twitter.com/72ZS2Y8Mxz