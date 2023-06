Αρχηγός ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών: Η FSB της Ρωσίας σχεδιάζει να δολοφονήσει τον Πριγκόζιν

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής μονάδας πληροφοριών της Ουκρανίας ισχυρίστηκε ότι η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) έχει «αναλάβει το καθήκον να δολοφονήσει» τον επικεφαλής της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Χάουαρντ Όλτμαν για το διαδικτυακό περιοδικό «The War Zone», ο Κύριλλος Μπουντάνοφ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Γνωρίζουμε ότι η FSB επιφορτίστηκε με την αποστολή να τον δολοφονήσει. Θα τα καταφέρουν; Θα το δούμε εν καιρό».

Ο Μπουντάνοφ, ο οποίος είναι επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικών Πληροφοριών της Ουκρανίας (GUR), χαρακτήρισε την έκβαση του υποτιθέμενου σχεδίου της FSB - της εγχώριας υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας - ως «ένα μεγάλο ανοιχτό ερώτημα».

«Έτσι σε κάθε περίπτωση, όλες αυτές οι πιθανές απόπειρες δολοφονίας δεν θα είναι γρήγορες», είπε. «Θα τους πάρει λίγο χρόνο για να έχουν τις κατάλληλες "προσεγγίσεις" και να φτάσουν στο στάδιο που θα είναι έτοιμοι να προσθέσουν μια τεράστια επιχείρηση» και πρόσθεσε: «Αλλά για άλλη μια φορά, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είναι ένα μεγάλο ανοιχτό ζήτημα. Θα είναι επιτυχείς; Θα τολμήσουν να εκτελέσουν αυτήν την εντολή;»

Ο Μπουντάνοφμ μίλησε στο πρακτορείο μέσω βιντεοσύνδεσης από το Κίεβο και με τη συμμετοχή μεταφραστή.

Το CNN ανέφερε ότι το Κρεμλίνο παρέμεινε σιωπηλό επί του θέματος, ξεκινώντας αντ'΄αυτού μια επιθετική εκστρατεία για την επιβεβαίωση της εξουσίας του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά τη στρατιωτική πορεία της Wagner προς τη Μόσχα που κατέδειξε πόσο ευάλωτη είναι η εξουσία του.

Την ίδια στιγμή σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ερωτηθείς για την σταθερότητα της χώρας του έπειτα από την σύντομη ανταρσία της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, απάντησε ότι «η Ρωσία έβγαινε πάντα ισχυρότερη και πιο ανθεκτική από τις όποιες δυσκολίες».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Λαβρόφ είπε ότι η αντίδραση πολλών δυτικών αξιωματούχων απέναντι στην ανταρσία των ανδρών του Γεβγκένι Πριγκόζιν - ο οποίος έχει δηλώσει ότι κατέρρευσε το προσωπείο της ρωσικής ισχύος- δείχνει έμμεσα ότι οι ίδιοι αξιωματούχοι βρίσκονται σε πόλεμο με την Μόσχα.

«Δεν έχουμε να εξηγήσουμε τίποτα, ούτε να δώσουμε σε κανέναν διαβεβαιώσεις. Ενεργούμε με διαφάνεια, ο πρόεδρος και όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην χώρα μας έχουν μιλήσει για το θέμα αυτό. Αν υπάρχουν αμφιβολίες στη Δύση, είναι δικό σας το πρόβλημα. Η Ρωσία ανέκαθεν αναδυόταν πιο ανθεκτική και ισχυρότερη έπειτα από τις όποιες δυσκολίες», τόνισε ο ίδιος.

Lavrov called Prigozhin's rebellion a "hassle" and said it made Russia stronger. He is certain even Western politicians admit that. pic.twitter.com/lpx0zsxhsc