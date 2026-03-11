Αρχηγός IDF: Κανείς δεν είναι απρόσβλητος - Χιλιάδες Ιρανοί στρατιώτες και διοικητές έχουν εξουδετερωθεί

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι «χιλιάδες» Ιρανοί στρατιώτες και διοικητές έχουν εξουδετερωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι «κανείς δεν είναι απρόσβλητος».

«Βρισκόμαστε σε μια εκστρατεία που επιδεινώνει τη ζημιά στο ιρανικό καθεστώς και τα θεμέλιά του και απομακρύνει την απειλή με την πάροδο του χρόνου. Μέχρι στιγμής, έχουμε εξοντώσει πολλές χιλιάδες στρατιώτες και διοικητές του καθεστώτος», δήλωσε ο Zamir στους πιλότους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην αεροπορική βάση Tel Nof χθες, σύμφωνα με δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν από τον στρατό.

«Από εδώ, απευθύνομαι και σε όλους τους εχθρούς μας: Κανείς δεν είναι απρόσβλητος. Θα βρούμε τον τρόπο να φτάσουμε σε όποιον προσπαθήσει να βλάψει τους πολίτες του Κράτους του Ισραήλ», είπε.

Ο Ζαμίρ δήλωσε ότι οι IDF θα συνεχίσουν να «αποδυναμώνουν τον άξονα της τρομοκρατίας, από την ηγεσία στην Τεχεράνη έως τον κεντρικό βραχίονα του στη Βηρυτό», αναφερόμενος στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ.

«Πληρώνει το τίμημα για τη στάση της στο πλευρό του Ιράν. Δεν θα σταματήσουμε να προσπαθούμε να την αφοπλίσουμε. Αυτή η εκστρατεία θα μας βοηθήσει να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία», δήλωσε, αναφερόμενος στη Χεζμπολάχ.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή.