Αργεντινή: Νέα επεισόδια σε διαδήλωση εναντίον της λιτότητας

Συγκρούσεις ανάμεσα σε αστυνομικούς ξέσπασαν για τρίτη φορά σε δυο μήνες χθες Τετάρτη κατά τη διάρκεια νέας κινητοποίησης εναντίον των πολιτικών λιτότητας της κυβέρνησης του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι, με τις αρχές να ανακοινώνουν οκτώ προσαγωγές και τραυματισμούς.

Η αστυνομία, εναντίον της οποίας εκσφενδονίστηκαν πέτρες, έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών, δακρυγόνων και αντλιών εκτόξευσης πεπιεσμένου νερού σε αψιμαχίες με διαδηλωτές χθες στην Λεωφόρο της 9ης Ιουλίου, μείζονα οδικό άξονα της πρωτεύουσας Μπουένος Άιρες, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οκτώ άνθρωποι προσήχθησαν, σύμφωνα με τον υπουργό Ασφάλειας της πρωτεύουσας Ουάλντο Βολφ, ενώ τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δημοσιογράφοι, και τους προσφέρθηκαν επιτόπου οι πρώτες βοήθειες.

Η διαδήλωση έγινε κατόπιν καλέσματος οργανώσεων της ριζοσπαστικής αριστεράς και κοινωνικών κινημάτων, που πρωτοστατούν στο κύμα διαδηλώσεων αφότου ανέλαβε την εξουσία τον Δεκέμβριο ο ακραίος φιλελεύθερος Χαβιέρ Μιλέι, ενώ η μεγάλη συνομοσπονδία συνδικάτων CGT (6 εκατ. μέλη) προς το παρόν μοιάζει μάλλον να τηρεί στάση αναμονής.

Οι οργανώσεις αυτές καταγγέλλουν ιδίως την «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» ως προς τον εφοδιασμό σε χιλιάδες κοινωνικές κουζίνες της χώρας, την ώρα που η ζήτηση αυξάνεται ραγδαία. Η κυβέρνηση αντιτείνει πως διενεργεί λογιστικούς ελέγχους και δημιουργεί σύστημα πιο άμεσης βοήθειας, με την αποφυγή ενδιάμεσων που αποκαλεί «διαχειριστές της φτώχειας».

Η φτώχεια, που δεν παύει να διογκώνεται εδώ και δυο χρόνια, έπληττε κατά τους επίσημους αριθμούς το 41,7% των πολιτών στα τέλη του 2023, προτού καν επιβληθούν μέτρα λιτότητας, προτού υποτιμηθεί το πέσο κατά 50% και πλέον, προτού «απελευθερωθούν» οι τιμές με διάταγμα-ποταμό της κυβέρνησης Μιλέι από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ) επαινούν τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης, ειδικά την πολιτική δημοσιονομικής λιτότητας, διαβεβαιώνοντας πως θα φέρουν «μακροοικονομική σταθεροποίηση» στην Αργεντινή, την 3η μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής, που αντιμετωπίζει χρόνιο πληθωρισμό (211% το 2023).

«Δεν υπάρχει εναλλακτική», επανέλαβε αυτή την εβδομάδα σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γουίλιαμ Μαλόνι, επικεφαλής οικονομολόγος της ΠΤ για τη Λατινική Αμερική.

Ωστόσο, ΔΝΤ και ΠΤ προειδοποιούν εναντίον της εφαρμογής μέτρων προσαρμογής που πλήττουν δυσανάλογα τους «πιο ευάλωτους», παροτρύνοντας την κυβέρνηση να εγγυηθεί και να ενισχύσει μηχανισμούς αρωγής για τους φτωχότερους παράλληλα με την αναζήτηση δημοσιονομικής ισορροπίας.

