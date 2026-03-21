Αποκαθίστανται οι προμήθειες φυσικού αερίου του Ιράν προς το Ιράκ

Οι προμήθειες ιρανικού φυσικού αερίου προς το Ιράκ άρχισαν να αποκαθίστανται μετά από μεγάλη επίθεση στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, ανακοίνωσε το υπουργείο Ηλεκτρισμού του Ιράκ.

Οι ροές είχαν διακοπεί αφού το Ισραήλ επιτέθηκε την Τετάρτη στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν, με αποτέλεσμα επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, ως αντίποινα.

Ο ιρανικός στρατός απείλησε επίσης με «πλήρη καταστροφή» των ενεργειακών υποδομών των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, σε περίπτωση που στοχοποιηθούν ξανά οι δικές του ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Οι προμήθειες φυσικού αερίου επανεκκίνησαν σε ρυθμό πέντε εκατομμυρίων κυβικών μέτρων ημερησίως, ανέφερε το υπουργείο.

