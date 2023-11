Αποκαλυπτικά βίντεο: Τρομοκράτες της Χαμάς μετέφεραν ομήρους μέσα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Βίντεο ντοκουμέντο αποδεικνύουν ότι τρομοκράτες της Χαμάς οδήγησαν ομήρους από το Ισραήλ, μετά τη σφαγή στις 7 Οκτωβρίου, κατευθείαν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας.

Στο οπτικό υλικό που προέρχεται από τις κάμερες του νοσηλευτικού ιδρύματος, φαίνεται ότι το προσωπικό του νοσοκομείου συνεργάζεται πλήρως με τους τρομοκράτες.

Σύμφωνα μάλιστα, με πληροφορίες των IDF, η στρατιώτης Νόα Μαρτσιάνο δολοφονήθηκε στο νοσοκομείο.

«Η ανακάλυψη αυτή δείχνει ότι η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς χρησιμοποίησε ως τρομοκρατική υποδομή το νοσοκομειακό σύμπλεγμα αλ-Σίφα την ημέρα της σφαγής», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ο ισραηλινός στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας Σιν Μπετ.

Σε ένα από τα βίντεο εμφανίζεται ένας άνδρας να μεταφέρεται με φορείο περικυκλωμένος από πολλούς άνδρες, τουλάχιστον τέσσερις από τους οποίους οπλοφορούν. Σε άλλο βίντεο, ένας άνθρωπος αντιστέκεται καθώς σπρώχνεται σε έναν διάδρομο.

«Εδώ μπορείτε να δείτε την Χαμάς να μεταφέρει ένα όμηρο στο εσωτερικό», σχολίασε ο εκπρόσωπος των IDF, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Δεν έχουμε ακόμη εντοπίσει τους δύο ομήρους. Δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται», πρόσθεσε.

