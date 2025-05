Τα αληθινά συναισθήματα του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν προδόθηκαν, μετά το σπρώξιμο στο πρόσωπο από τη σύζυγό του Μπριζίτ σε ένα περιστατικό μπροστά στα ΜΜΕ όλου του κόσμου.

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε η Τζούντι Τζέιμς, ειδικός στη γλώσσα του σώματος στην Daily Mail, ο Γάλλος πρόεδρος φάνηκε να σφίγγει το ένα του χέρι σε γροθιά καθώς κατέβαινε από το αεροπλάνο του στο Βιετνάμ, λίγες στιγμές μετά την άφιξή του στη χώρα το βράδυ της Κυριακής.

Μπορεί, μιλώντας τη Δευτέρα σε δημοσιογράφους στο Ανόι, ο Μακρόν να δήλωσε ότι το περιστατικό έχει υπερδιογκωθεί, επιμένοντας: «Αστειευόμουν με τη γυναίκα μου. Δεν είναι τίποτα».

VIDEO — Footage showing French President Emmanuel Macron getting slapped by his wife Brigitte as he prepared to step off a plane in Vietnam goes viral, sparking mixed media reactions, flood of internet memes pic.twitter.com/18C6XsN3dm