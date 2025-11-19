Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, ενημέρωσε συνεργάτες του ότι σχεδιάζει να αποχωρήσει από την κυβέρνηση τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Η αποχώρησή του θα σημάνει την απώλεια ενός σημαντικού υποστηρικτή της Ουκρανίας στη διοίκηση Τραμπ.

Όπως αναφέρει το Reuters, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου αποτελεί προσωρινό αξίωμα και, κατά κανόνα, απαιτείται επιβεβαίωση από τη Γερουσία για να παραμείνει στη θέση του πέραν των 360 ημερών.

Ο Κέλογκ έχει υποδείξει ότι ο Ιανουάριος αποτελεί φυσικό σημείο αποχώρησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανέφεραν οι πηγές που ζήτησαν ανωνυμία για να συζητήσουν ιδιωτικές συνομιλίες.

Η είδηση αυτή θα προκαλέσει ανησυχία στο Κίεβο, καθώς ο συνταξιούχος υποστράτηγος θεωρείτο από διπλωμάτες, Ευρωπαίους και Ουκρανούς, ως ένας συμπαθής συνομιλητής σε μια διοίκηση που, σε ορισμένες περιόδους, τείνει να ευθυγραμμίζεται με την οπτική της Μόσχας για τις αιτίες του πολέμου στην Ουκρανία.

Συγκρούσεις με τον Στιβ Γουίτκοφ

Ο Κέλογκ έχει καταδικάσει με μεγαλύτερη ένταση τις ρωσικές επιθέσεις κατά ουκρανικών υποδομών από άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ήρθε σε αντιπαράθεση με τον ειδικό απεσταλμένο για ειρηνευτικές αποστολές, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος έχει επαναλάβει ορισμένα σημεία της ρητορικής του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν και έχει υποστηρίξει μια μονομερή ανταλλαγή εδαφών στο πλαίσιο μακροπρόθεσμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Μεταξύ των επιτυχιών του Κέλογκ ήταν η διευκόλυνση της απελευθέρωσης δεκάδων ομήρων που κρατούνταν από τον ηγέτη της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, σε αντάλλαγμα για περιορισμένη άρση κυρώσεων.

Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Μία πηγή με γνώση των σκέψεων του Κέλογκ ανέφερε ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως υπάρχουν υπερβολικά πολλοί αξιωματούχοι που ασχολούνται με την Ουκρανία στη διοίκηση, ενώ δεν υπάρχει αναγνώριση ότι η Ρωσία — και όχι η Ουκρανία — καθυστερεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Μία άλλη πηγή πρόσθεσε ότι ο Κέλογκ δεν είχε ποτέ σκοπό να παραμείνει για μεγάλο διάστημα στη διοίκηση.

Ποικίλες προσεγγίσεις Τραμπ για την Ουκρανία

Ενώ ο Τραμπ επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η προσέγγισή του για το πώς θα επιτευχθεί αυτό έχει αλλάξει δραματικά με την πάροδο του χρόνου.

Τον Μάρτιο είχε διακόψει προσωρινά ορισμένη ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία, πριν την επαναφέρει γρήγορα. Τους τελευταίους μήνες, μάλιστα, έχει ενισχύσει ορισμένες ανταλλαγές πληροφοριών με το Κίεβο.

Επιπλέον, ενώ ο Τραμπ δημιούργησε πρόγραμμα μέσω του οποίου οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι αγοράζουν όπλα για λογαριασμό της Ουκρανίας, ουσιαστικά διέκοψε τα αμερικανικά στρατιωτικά προγράμματα βοήθειας που είχαν δημιουργηθεί επί διοίκησης Μπάιντεν.

Αρχικά είχε ζητήσει άμεση εκεχειρία, την οποία εγκατέλειψε μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, ενώ τον Οκτώβριο επανέφερε την ιδέα της εκεχειρίας κατά μήκος των μετώπων μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον.

Ο Κέλογκ απουσίαζε από αυτή τη συνάντηση, ενώ νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο αναπληρωτής του, Τζον Κόουλ, αποχώρησε για να αναλάβει τον ρόλο του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ για τη Λευκορωσία.

Δεν είναι άμεσα σαφές ποιος — εάν υπάρξει κανείς — θα αντικαταστήσει τον Κέλογκ. Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη διορίσει πρέσβη επιβεβαιωμένο από τη Γερουσία για την Ουκρανία, ενώ η καριέρα διπλωμάτης Τζούλι Φίσερ έχει αναλάβει από τον Μάιο τη θέση της προσωρινής επικεφαλής στη διπλωματική αποστολή στο Κίεβο.