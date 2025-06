Τραμπ: Είμαι απογοητευμένος από τον Μασκ - «Χωρίς εμένα, θα είχε χάσει τις εκλογές», απάντησε ο επικεφαλής της Tesla

Ξεκάθαρες αιχμές κατά του Ίλον Μασκ άφησε την Πέμπτη (05/06) ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο της κριτικής που άσκησε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο για το φορολογικό νομοσχέδιο του Τραμπ.

Υπενθυμίζεται πως ο Μασκ έχει αναλάβει την αποστολή να μπλοκάρει το φορολογικό νομοσχέδιο αφού προσπάθησε - χωρίς επιτυχία - να πείσει τους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες να διατηρήσουν τις πολύτιμες φορολογικές ελαφρύνσεις για τα ηλεκτρικά οχήματα στη νομοθεσία.

Κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον καγκελάριο της Γερμανία, Φρίντριχ Μερτς, ο Τραμπ δήλωσε «απογοητευμένος» από τον ιδιοκτήτη της Tesla.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέρριψε την ευθύνη για τη δημόσια κριτική του Μασκ στην απόφαση να καταργηθούν οι φορολογικές πιστώσεις για τα ηλεκτρικά οχήματα. Πρόσθεσε ότι δεν ήταν σίγουρος αν θα συνεχίσει να έχει μια καλή σχέση με αυτόν.

Προεξοφλώντας πως η κόντρα του με τον Μασκ θα ενταθεί, ο Τραμπ υποστήριξε για τον επικεφαλής της Tesla «πως δεν έχει πει αρνητικά πράγματα για μένα ακόμα, αλλά θα είμαι ο επόμενος».

Ενώ ο Τραμ έκανε τις παραπάνω δηλώσεις, ο Μασκ εξαπέλυσε νέα επίθεση εις βάρος του Αμερικανού προέδρου στο X, υποστηρίζοντας πως για το επίμαχο νομοσχέδιο ότι η αναφορά του Τραμ είναι ψευδής και πως «δεν μου παρουσιάστηκε ούτε μία φορά και ψηφίστηκε μέσα στη νύχτα τόσο γρήγορα που σχεδόν κανείς στο Κογκρέσο δεν πρόλαβε καν να το διαβάσει».

False, this bill was never shown to me even once and was passed in the dead of night so fast that almost no one in Congress could even read it! https://t.co/V4ztekqd4g