Αμερικανοτουρκικές σχέσεις

Νέα δεδομένα δημιουργούνται ως προς το θέμα της πώλησης των F-16 στην Τουρκία μετά την αποπομπή του Μπομπ Μενέντεζ από την προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

Η συμφωνία - ύψους 20 δισ. δολαρίων για τα μαχητικά αεροσκάφη - θα μπει σε νέα βάση, καθώς ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής, Μπεν Κάρντιν, σημείωσε πως «περισσότερα ζητήματα από την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ» θα επηρεάσουν την απόφαση για το αν θα αρθεί το «βέτο» που είχε επιβάλει ο Μενέντεζ.

«Πρέπει να μιλήσω με τη διοίκηση για πολλά από αυτά τα ζητήματα, διότι δεν πρόκειται μόνο για ένα ζήτημα που εμπλέκεται, και πρέπει να το καταλάβετε αυτό», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κάρντιν, μία ημέρα αφότου ανέλαβε την ηγεσία της Επιτροπής.

Ο Κάρντιν στο μεταξύ δήλωσε ότι συζήτησε την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ με Τούρκους αξιωματούχους σε συνάντηση την Τετάρτη και σύμφωνα με τα όσα του είπαν θα επικυρωθεί αρχές Οκτωβρίου.

«Ισχυρίζονται (σ.σ. οι Τούρκοι) ότι η ένταξη θα γίνει στο πρώτο μισό του επόμενου μήνα», είπε και πρόσθεσε πως «αν αυτό είναι όντως αλήθεια, τότε τουλάχιστον έχουμε λύσει το ζήτημα του ΝΑΤΟ, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα εκτός από την απλή ένταξη στο ΝΑΤΟ που πρέπει να αποτελέσουν μέρος των συζητήσεών μας καθώς προχωράμε μπροστά».

Ως γνωστόν, ο Μενέντεζ, είχε μπλοκάρει την πώληση των F-16 για μήνες, λόγω των αντιρρήσεων της Τουρκίας για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, αλλά και για το ιστορικό του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υπερπτήσεις στον εναέριο χώρο της Ελλάδας.

Η Άγκυρα καθυστερεί εδώ και μήνες την επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποσχέθηκε ότι θα προχωρήσει στην επικύρωση όταν ξαναρχίσουν οι εργασίες του κοινοβουλίου, τον Οκτώβριο.

Μετά τη δίωξη στον Μενέντεζ, ο Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία θα πρέπει να μετατρέψει τα νομικά προβλήματα του γερουσιαστή σε μια ευκαιρία να αγοράσει τα F-16. «Είναι προς το συμφέρον μας να βρίσκεται εκτός του πλάνου ο Μενέντεζ», φέρεται να είπε σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Η Σουηδία και η Φινλανδία υπέβαλαν αίτημα για ένταξη στο ΝΑΤΟ πέρσι το καλοκαίρι. Μολονότι η υποψηφιότητα της Φινλανδίας εγκρίθηκε από όλα τα μέλη του Συμφώνου, εκείνη της Σουηδίας παραμένει σε εκκρεμότητα, αφού δεν έχει επικυρωθεί από την Τουρκία, ούτε από την Ουγγαρία. Η Άγκυρα λέει ότι συνεργάζεται στενά με τη Βουδαπέστη για το θέμα αυτό.

Ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, γερουσιαστής Τζιμ Ρις, έχει επίσης μπλοκάρει την πώληση όπλων στην Ουγγαρία.

Στο μεταξύ, σε ανάρτηση του ο γνωστός Τούρκος δημοσιογράφος πόσταρε στο X το απόσπασμα του Reuters για το ότι η Τουρκική Εθνοσυνέλευση θα εγκρίνει τον Οκτώβριο την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

NEW: Turkish officials told US Senator Ben Cardin that Sweden’s Nato bid would be ratified at the Turkish parliament in the first part of October



— Reuters