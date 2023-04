Ποιος ήταν ο πολεμικός μπλόγκερ που δολοφονήθηκε στην Αγία Πετρούπολη

Ο γνωστός στη Ρωσία στρατιωτικός μπλόγκερ Βλαντλέν Τατάρσκι σκοτώθηκε σε έκρηξη σε καφετέρια στην Αγία Πετρούπολη την Κυριακή, όπως μεταδίδουν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα πηγές που αναφέρουν ότι προκλήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό.

Ο Τατάρσκι, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Μαξίμ Φόμιν, είχε περισσότερους από 560.000 ακόλουθους στο Telegram και ήταν ένας από τους πιο επιφανείς στρατιωτικούς μπλόγκερ, ένθερμος υποστηρικτής του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.#BREAKING Russian war blogger Vladlen Tatarsky has been killed in St. Petersburg explosion. pic.twitter.com/CJO5tN1SQa

— Clash Report (@clashreport) April 2, 2023

Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Τατάρσκι, ο οποίος ήταν σφοδρός υποστηρικτής του πολέμου στην Ουκρανία, σκοτώθηκε καθώς ηγείτο μιας συζήτησης στο καφέ στην όχθη του ποταμού Νέβα στην ιστορική καρδιά της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ρωσίας.

Οι αναφορές υποστήριξαν ότι ο 40χρονος μπλόγκερ συναντούσε μέλη του κοινού του, όταν μια γυναίκα του παρουσίασε ένα κουτί που περιείχε μια προτομή του που ανατινάχθηκε.

Ποιος ήταν ο 40χρονος μπλόγκερ;

Γεννημένος στο Ντονμπάς, τη βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας, ο Tatarsky ξεκίνησε την επαγγελματική του ζωή ως ανθρακωρύχος πριν ανοίξει μια επιχείρηση επίπλων, σύμφωνα

Όταν όμως αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες, αποφάσισε να ληστέψει μια τράπεζα και καταδικάστηκε σε φυλάκιση.

Διέφυγε από τη φυλακή αφού μια υποστηριζόμενη από τη Ρωσία αυτονομιστική εξέγερση κατέλαβε το Ντονμπάς το 2014, λίγες εβδομάδες μετά την προσάρτηση της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας από τη Μόσχα.

Στη συνέχεια ο Τατάρσκι εντάχθηκε στους αυτονομιστές αντάρτες και πολέμησε στην πρώτη γραμμή του μετώπου προτού γίνει μπλόγκερ - και σύντομα έγινε γνωστός για τις αθυρόστομες δηλώσεις του και τη φλογερή φιλοπόλεμη ρητορική του.

Μάλιστα, είχε επικρίνει τους Ρώσους στρατιωτικούς διοικητές καθώς και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι ήταν πολύ ήπιοι στην προσέγγισή τους.

«Θα νικήσουμε τους πάντες, θα σκοτώσουμε τους πάντες»

Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες δηλώσεις του ήταν η υποστήριξή του για επιθέσεις σε ουκρανικές υποδομές, οι οποίες πίστευε ότι θα είχαν ως αποτέλεσμα περισσότερες ουκρανικές απώλειες, ενώ αναφερόταν τακτικά στην Ουκρανία ως «τρομοκρατικό κράτος» και υποστήριζε την ήττα της.

Μετά την προσάρτηση τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας από το Κρεμλίνο πέρυσι, την οποία πολλές χώρες θεώρησαν παράνομη, ο Τατάρσκι δημοσίευσε ένα βίντεο όπου ορκίστηκε: «Αυτό ήταν. Θα νικήσουμε τους πάντες, θα σκοτώσουμε τους πάντες, θα ληστέψουμε τους πάντες που χρειάζεται. Όλα θα γίνουν όπως μας αρέσει. Ο Θεός μαζί σας».

Η διαδικτυακή του παρουσία έγινε γνωστή, καθώς οι στρατιωτικοί μπλόγκερ έχουν διαδραματίσει ολοένα και πιο σημαντικό και σημαίνοντα ρόλο στην κυκλοφορία των πληροφοριών σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στον Τατάρσκι επιβλήθηκαν κυρώσεις από την Ουκρανία λόγω των εξτρεμιστικών του απόψεων και της εμπλοκής του στη σύγκρουση και του απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα για 10 χρόνια.

Κατασχέθηκαν επίσης τυχόν περιουσιακά στοιχεία που του ανήκαν και βρέθηκαν στην Ουκρανία.

Όμως ο Τατάρσκι συνέχισε να προωθεί τις απόψεις και τις πεποιθήσεις του μέσω του ιστολογίου του και των καναλιών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρά τις κυρώσεις αυτές.

Αντιδρώντας στον θάνατο του Τατάρσκι, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι οι δραστηριότητές του «του απέφεραν το μίσος του καθεστώτος του Κιέβου».

Σημείωσε ότι ο ίδιος και άλλοι Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ αντιμετωπίζουν εδώ και καιρό ουκρανικές απειλές.