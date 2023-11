Δύο αξιωματικοί στην επίλεκτη μονάδα πληροφοριών των IDF είχαν προειδοποιήσει ότι θα υπάρξει μια μαζική εισβολή έναν μήνα πριν από την επίθεση, ωστόσο κορυφαίοι αξιωματούχοι απέρριψαν τις αναφορές τους ως «φανταστικό σενάριο», σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, οι στρατιώτες της διάσημης μονάδας πληροφοριών των IDF φέρεται να προειδοποίησαν τους ανώτερους αξιωματικούς πριν από τις φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου ότι η Χαμάς προετοίμαζε μια εξαιρετικά οργανωμένη και σχολαστικά σχεδιασμένη μαζική εισβολή στο Ισραήλ, ωστόσο απέρριψαν τις ανησυχίες τους χαρακτηρίζοντάς τες «φαντασιώσεις».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται πληροφορίες και από το ισραηλινό «Κανάλι 12» και το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Kan μια υπαξιωματικός της Μονάδας «8200» συνέταξε μια έκθεση από μια σειρά ακατέργαστων δεδομένων πληροφοριών που περιγράφουν λεπτομερώς ένα σενάριο που ουσιαστικά προέβλεπε την εισβολή της 7ης Οκτωβρίου.

Η ίδια, μαζί με τον κατώτερο σε βαθμό αξιωματικό, επεσήμαναν επίσης μια άσκηση της Χαμάς ένα μήνα πριν από την επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης, σημειώνοντας ότι περιλάμβανε προετοιμασίες για μαζική εισβολή με πολλαπλά σημεία εισόδου στο Ισραήλ.

«Οι δύο παρουσίασαν τις ανησυχίες τους σε έναν ανώτερο αξιωματικό των IDF ο οποίος απέρριψε τις προειδοποιήσεις τους ως "φαντασιώσεις" και δεν ενήργησε σύμφωνα με τις πληροφορίες», ανέφερε το Κανάλι 12.

Ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Kan ανέφερε παρόμοιες λεπτομέρειες, σημειώνοντας ότι η υπαξιωματικός δήλωσε ότι η άσκηση της Χαμάς περιελάμβανε τη χρήση οχημάτων για την πραγματοποίηση της επίθεσης και εξάσκηση στην κατάληψη ισραηλινών πόλεων. Η υπαξιωματικός προειδοποίησε επίσης ότι η επίθεση που σχεδίαζε η Χαμάς ήταν τόσο μεγάλης κλίμακας που θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.

Ο ανώτερος αξιωματικός που ενημερώθηκε από την υπαξιωματικό φέρεται να συμφώνησε ότι οι πληροφορίες που είχε ήταν ουσιαστικές, αλλά δήλωσε ότι πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ του τι θα μπορούσε να κάνει η Χαμάς σε ασκήσεις και τι θα μπορούσε να επιτύχει στην πραγματικότητα.

Ξεχωριστά, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Kan ανέφερε ότι πριν από τις 7 Οκτωβρίου, οι IDF είχαν περιέλθει στην κατοχή τους ένα εγχειρίδιο τρομοκρατίας της Χαμάς που περιέγραφε πώς να κατακτήσουν την περιοχή των συνόρων της Γάζας στο νότιο Ισραήλ.

Το εγχειρίδιο περιέγραφε την κατάληψη θέσεων των IDF, την κατάληψη κιμπούτς και πόλεων στην περιοχή, τη δολοφονία και την απαγωγή κατοίκων και την επίθεση και κατάληψη των τριών περιφερειακών πόλεων Σντερότ, Οφακίμ και Νετιβότ.

Περιγράφονταν πώς θα χρησιμοποιούνταν φορτηγά για να οργανωθεί η εισβολή, μαζί με μοτοσικλέτες και ανεμόπτερα, καθώς και με τη χρήση αντιαρματικών πυραύλων υπό την κάλυψη πυρών ρουκετών και όλμων από τη Γάζα - με τον ίδιο τρόπο που εξελίχθηκαν τα γεγονότα στις 7 Οκτωβρίου.

Unconfirmed reports of at least one paraglider attempting to infiltrate southern Israel during rocket fire from the Gaza Strip. pic.twitter.com/GerPyGkFw1