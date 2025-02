Έπειτα από 498 μέρες αιχμαλωσίας τρεις Ισραηλινοί όμηροι απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς το πρωί του Σαββάτου (15/02) και επέστρεψαν πίσω στην πατρίδα τους, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και την τρομοκρατική οργάνωση.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ απελευθέρωσε 369 Παλαιστίνιους κρατούμενους και κρατούμενους ασφαλείας, μεταξύ των οποίων 36 τρομοκράτες που εκτίουν ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία δεκάδων ανθρώπων. Οι υπόλοιποι 333 είχαν συλληφθεί στη Γάζα μετά τις 7 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμά του Times of Israel, πριν απελευθερωθούν και επίσημα οι τρεις Ισραηλινοί όμηροι αναγκάστηκαν να εκφωνήσουν σύντομους λόγους στα εβραϊκά, προτρέποντας την ισραηλινή κυβέρνηση να συνεχίσει την επόμενη φάση της συμφωνίας για να φέρει όλους τους ομήρους στην πατρίδα τους.

Στη συνέχεια παραδόθηκαν σε μέλη του Ερυθρού Σταυρού, τα οποία τους μετέφεραν σε στρατιώτες των IDF σε μια δεύτερη τοποθεσία εντός της Λωρίδας της Γάζας. Από εκεί μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ για τις πρώτες ιατρικές εξετάσεις και για να επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

After 498 days, Alexandre, Sagui and Iair are finally home.💛 pic.twitter.com/JqM1SThbBQ