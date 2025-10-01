Απειλές Κρεμλίνου σε Ευρωπαίους ηγέτες: Θα λογοδοτήσουν όσοι χρησιμοποιήσουν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Το Κρεμλίνο προειδοποίησε την Τετάρτη τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι η Ρωσία θα διώξει όποιο άτομο ή οποιαδήποτε χώρα «κλέψει» τα χρήματά της και συνέστησε ότι η κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στα ευρωπαϊκά αποθετήρια και στις επενδύσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει πρόταση να χρησιμοποιήσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στην Ευρώπη για τη χρηματοδότηση δανείου 140 δισ. ευρώ (περίπου 164,37 δισ. δολ.).

Υπάρχουν περίπου 300 δισ. δολ. σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, εκ των οποίων 210 δισ. ευρώ τηρούνται στην Ευρώπη και 185 δισ. ευρώ βρίσκονται στην Euroclear, το κεντρικό αποθετήριο τίτλων με έδρα τις Βρυξέλλες. Περίπου 176 δισ. ευρώ από αυτά έχουν μετατραπεί σε μετρητά καθώς οι τίτλοι λήγουν.

«Μιλάμε για σχέδια παράνομης κατάσχεσης ρωσικής περιουσίας. Στα ρωσικά αυτό το ονομάζουμε απλώς κλοπή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι αν κάποιος υπεξαιρέσει περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας ή εισόδημα από αυτά, «τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θα διωχθούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και όλοι θα κληθούν να λογοδοτήσουν».

Επανέλαβε επίσης ότι θα διωχθούν και τυχόν εμπλεκόμενες χώρες.

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι μια προσπάθεια κατάσχεσης των περιουσιακών του στοιχείων θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στο κεντρικό τραπεζικό σύστημα, στο ευρώ ως νόμισμα και στην ασφάλεια της ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στην Ευρώπη.

«Αυτά αποτελούν επιπλέον βήματα προς την πλήρη καταστροφή της εμπιστοσύνης στην αρχή της απαραβίαστης περιουσίας», είπε ο Πεσκόφ.

«Το μπούμερανγκ θα πλήξει πολύ σοβαρά τους κύριους θεματοφύλακες, τις χώρες που ενδιαφέρονται για την ελκυστικότητα των επενδύσεων», πρόσθεσε.