Απειλές Ιράν προς Αμερικανούς και Ισραηλινούς: Δεν θα είστε ασφαλείς πουθενά στον κόσμο

Ο στρατός του Ιράν απειλεί να κυνηγήσει αξιωματούχους και διοικητές του στρατού από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ακόμη και όταν βρίσκονται σε διακοπές ή επισκέπτονται κέντρα ψυχαγωγίας.

«Παρακολουθούμε τους δειλούς αξιωματούχους και διοικητές σας, τους πιλότους και τους κακούς στρατιώτες σας», λέει ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, Αμπολφάζλ Σεκάρτσι, όπως ανέφερε η κρατική τηλεόραση.

«Από τώρα και στο εξής, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς, οι χώροι περιπάτου, τα θέρετρα και τα τουριστικά και ψυχαγωγικά κέντρα στον κόσμο δεν θα είναι ασφαλή ούτε για εσάς».

Η δήλωση αυτή ανανεώνει την ανησυχία των αναλυτών ότι το Ιράν μπορεί να επιστρέψει στη χρήση τρομοκρατικών επιθέσεων πέρα ​​από τη Μέση Ανατολή ως τακτική πίεσης στον πόλεμο.

Στην αρχή του πολέμου, η μονάδα πληροφοριών του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ προειδοποίησε επίσης ότι το Ιράν μπορεί να στοχεύσει αμερικανικό έδαφος, αν και μια μεγάλης κλίμακας φυσική επίθεση είναι απίθανη.

Η έκθεση ανέφερε ότι βραχυπρόθεσμα η κύρια ανησυχία ήταν ότι οι «χακτιβιστές» που συνδέονται με το Ιράν θα διεξήγαγαν κυβερνοεπιθέσεις χαμηλού επιπέδου εναντίον αμερικανικών δικτύων, όπως παραμορφώσεις ιστοσελίδων και κατανεμημένες επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας.