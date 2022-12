Απεβίωσε o Σίνισα Μιχαΐλοβιτς σε ηλικία 53 ετών

Ο ποδοσφαιριστής και προπονητής στην Ιταλία Σίνισα Μιχαΐλοβιτς απεβίωσε σε ηλικία 53 ετών. Έπασχε από οξεία μυελογενή λευχαιμία, η οποία του διαγνώστηκε πριν από μερικά χρόνια.

Στην Ιταλία έπαιξε για τις ομάδες Ρόμα, Ίντερ, Σαμπντόρια και Λάτσιο και υπήρξε προπονητής για τις Μπολόνια, Μίλαν, Φιορεντίνα και Σαμπντόρια. Αφήνει τη σύζυγό του Αριάννα και πέντε παιδιά.

Παράδειγμα ηθικής και δύναμης ψυχής, ο ίδιος είχε μιλήσει για «δύο ζωές», με τη δεύτερη ημερομηνία γεννήσεώς του στις 29 Οκτωβρίου 2019, όταν στο νοσοκομείο Sant’Orsola της Μπολόνια ένα άγνωστο αγόρι από την Αμερική του δώρισε μυελό των οστών, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Μελόνι: Θα παραμείνεις για πάντα νικητής

«Αγωνίστηκες σαν λιοντάρι στο γήπεδο και στη ζωή. Αποτέλεσες παράδειγμα και έδωσες κουράγιο σε πολλούς που βρίσκονται αντιμέτωπους με ασθένειες. Σε έχουν περιγράψει ως σιδερένιο λοχία, έδειξες μεγάλη καρδιά. Είσαι και θα παραμείνεις πάντα νικητής. Στον Θεό Sinisa Mihajlovic» αναφέρει σε ανάρτησή της η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι για την απώλεια του Σίνισα Μιχαΐλοβιτς.

Hai lottato come un leone in campo e nella vita. Sei stato esempio e hai dato coraggio a molti che si trovano ad affrontare la malattia. Ti hanno descritto come un sergente di ferro, hai dimostrato di avere un gran cuore. Sei e resterai sempre un vincente.

