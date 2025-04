Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ - Κίνας

Με απόσπασμα από ομιλία του Μάο Τσε Τουνγκ το 1953, «απάντησε» η Κίνα στις ΗΠΑ και στον εντεινόμενο εμπορικό πόλεμο μεταξύ τους, ενώ σε ισχύ τέθηκαν ήδη οι ανταποδοτικοί δασμοί στα προϊόντα που εισάγονται από τις ΗΠΑ.

«Όσον αφορά το πόσο θα διαρκέσει αυτός ο πόλεμος, δεν είμαστε εμείς αυτοί που μπορούν να αποφασίσουν. Παλαιότερα εξαρτιόταν από τον πρόεδρο Τρούμαν, και θα εξαρτηθεί από τον πρόεδρο Αϊζενχάουερ, ή όποιος κι αν γίνει ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Από αυτούς εξαρτάται.

«Δεν έχει σημασία πόσο θα διαρκέσει αυτός ο πόλεμος, εμείς δεν θα υποχωρήσουμε ποτέ», λέει υπό τα χειροκροτήματα. «Θα πολεμήσουμε μέχρι να θριαμβεύσουμε ολοκληρωτικά».

We are Chinese. We are not afraid of provocations. We don't back down. 🇨🇳