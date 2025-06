Απαγόρευση κυκλοφορίας και συλλήψεις στο Λος Άντζελες - Οργή για τις δηλώσεις Τραμπ περί «ξένης εισβολής»

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ καθώς οι Αρχές έχουν επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορίας και προχωρούν σε μαζικές συλλήψεις διαδηλωτών, που διαμαρτύρονται για τις επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Την ίδια στιγμή, με εντολή Τραμπ, η Εθνοφρουρά έχει αναπτυχθεί τόσο στο Λος Άντζελες, όσο και σε περιοχές του Τέξας, με τον ίδιο να κάνει λόγο για «εισβολή ξένων εχθρών» στη χώρα.

Ενώ σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, εκατοντάδες πεζοναύτες περιμένουν να αναπτυχθούν στην περιοχή Seal Beach, που βρίσκεται 30 μίλια (50 χλμ.) νότια του Λος Άντζελες.

Οι διαμαρτυρίες κατά των επιδρομών της υπηρεσίας μετανάστευσης έχουν εξαπλωθεί από το Λος Άντζελες τόσο σε Νέα Υόρκη, όσο και σε πολλές πόλεις του Τέξας.

Στη Νέα Υόρκη, οι διαμαρτυρίες είναι ως επί το πλείστον ειρηνικές, αλλά έχουν γίνει «πολλαπλές» συλλήψεις.

Συνολικά, διαμαρτυρίες έχουν ξεκινήσει σε τουλάχιστον δέκα πόλεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη, Ατλάντα, Σικάγο, Φιλαδέλφεια, Ντάλας, Ώστιν και Σαν Φρανσίσκο.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, ανακοίνωσε την Τρίτη (10/06) την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης, έπειτα από μέρες έντονων διαδηλώσεων κατά των επιχειρήσεων του ICE, που συνοδεύτηκαν από συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία, εκτεταμένες καταστροφές και περιστατικά λεηλασιών.

«Κήρυξα τοπική κατάσταση έκτακτης ανάγκης κι επέβαλα απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας στο κέντρο του Λος Άντζελες για να τερματιστούν οι βανδαλισμοί και οι λεηλασίες», ενημέρωσε η Δημοκρατική αιρετή, απευθυνόμενη σε αντιπροσώπους του Τύπου.

