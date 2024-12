«Αόρατο» μαχητικό αεροσκάφος το νέο υπερόπλο της Κίνας - Πετάει στα όρια του Διαστήματος

Έχει σχεδιαστεί για να στοχεύει αεροσκάφη και πλοία των ΗΠΑ που δεν μπορούσαν να προσεγγιστούν πριν, εικάζεται, επίσης, ότι έχει τη δυνατότητα να πετάει στα όρια του διαστήματος. Ο λόγος για το νέο κινεζικό μαχητικό αεροσκάφος νέας γενιάς, μεγάλου βεληνεκούς που έκανε το παρθενικό του ταξίδι πάνω από την Κίνα, όπως αναφέρει ο ιστότοπος αμυντικών ειδήσεων και αναλύσεων The War Zone, υπογραμμίζοντας ότι η Κίνα θέλει να περάσει στην επόμενη φάση.

Τι μπορεί να περιλαμβάνει; «Αν το προμηθευτεί σε επιχειρησιακή μορφή η κινέζικη πολεμική αεροπορία, θα είναι σε θέση να πετάξει σε μεγάλες αποστάσεις και να παραμείνει για παρατεταμένες περιόδους μακριά από την πατρίδα του χωρίς υποστήριξη από τάνκερ - κάτι που η Κίνα στερείται έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε η ιστοσελίδα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Το νέο αεροσκάφος εντοπίστηκε μαζί με ένα Chengdu J-20, την τρέχουσα γενιά μαχητικών του Πεκίνου. Το War Zone δήλωσε ότι το αεροπλάνο εντοπίστηκε να πραγματοποιεί δοκιμαστική πτήση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εθεάθη να πετάει με ανοιχτό το σύστημα προσγείωσης, μια συνήθης πρακτική κατά τα πρώτα στάδια δοκιμών, από το αεροδρόμιο της Chengdu Aircraft Industry Group, η οποία αναπτύσσει κινεζικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μαχητικά αεροσκάφη.

Το νέο αεροσκάφος εμφανίστηκε σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αποκαλύπτουν ένα μεγάλο, τρικινητήριο πολεμικό αεροσκάφος με πιλοτήριο και πτέρυγα τύπου διαμαντιού χωρίς κάθετη ουρά - γεγονός που μπορεί να βοηθήσει το αεροσκάφος να μην εντοπίζεται από τα ραντάρ.

JUST IN: 🇨🇳 First video of the brand new Chinese stealth fighter jet, believed to be a 6th-generation warplane. pic.twitter.com/XsE2Q2fpE9

Tο αεροσκάφος, σύμφωνα με σχολιαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες επιδόσεων που έχουν τεθεί από την αμερικανική NGAD (Next Generation Air Dominance) - μια πρωτοβουλία της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών για την αεροπορική υπεροχή έκτης γενιάς, αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό άλμα στις δυνατότητες τακτικής αεροπορικής ισχύος της Κίνας.

Σύμφωνα με το Aviation Weekly, οι κινητήρες του αεροσκάφους τροφοδοτούνται από μία μόνο ραχιαία είσοδο και δύο κοιλιακές εισόδους. Οι πολλαπλές εισαγωγές φαίνεται να είναι τοποθετημένες για βέλτιστη stealth και απόδοση σε υψηλές ταχύτητες, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Defence Journal.

