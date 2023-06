Άντριου Τέιτ: Παραπέμπεται σε δίκη στη Ρουμανία για διακίνηση ανθρώπων (vid)

Σε δίκη στη Ρουμανία παραπέμπονται ο αμφιλεγόμενος ινφλουένσερ Άντριου Τέιτ και ο αδερφός του Τρίσταν, με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων, του βιασμού και της σύστασης εγκληματικής συμμορίας για τη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών. Συγκεκριμένα ο Άντριου Τέιτ κατηγορείται για βιασμό ενός από τα θύματα, ενώ ο αδελφός του Τριστάν κατηγορείται για υποκίνηση άλλων σε βία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Ο Τέιτ, πρώην διαγωνιζόμενος στο ριάλιτι του Ηνωμένου Βασιλείου «Big Brother» με αμερικανική και βρετανική υπηκοότητα, έγινε γνωστός για τα μισογυνικά του σχόλια και ρητορική μίσους. Ο ίδιος είχε πει ότι οι γυναίκες ευθύνονται εν μέρει για τον βιασμό και ότι ανήκουν σε άνδρες.

Οι δηλώσεις του τον έγιναν η αιτία να αποκλειστεί από όλες τις μεγάλες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αν και ο λογαριασμός του στο Twitter έγινε ξανά ενεργός τον Νοέμβριο του 2022, μετά την απόκτηση της πλατφόρμας από τον Ίλον Μασκ.

Οι αδελφοί Τέιτ και δύο Ρουμάνες ύποπτες για την υπόθεση, βρίσκονται σε κατ' οίκον περιορισμό εν αναμονή ποινικής έρευνας για τις κακοποιήσεις που διαπράχθηκαν σε βάρος επτά γυναικών - κατηγορίες που έχουν αρνηθεί.

Τα αδέλφια, πρώην kickboxers είναι οι πιο προβεβλημένοι ύποπτοι που παραπέμπονται σε δίκη για εμπορία ανθρώπων στη Ρουμανία. Ο Τέιτ έχει εκατομμύρια διαδικτυακούς θαυμαστές, κυρίως νεαρούς άνδρες, οι οποίοι παρακολουθούν την προώθηση ενός εξαιρετικά «αρρενωπού», πολυτελούς τρόπου ζωής.

Οι τέσσερις ύποπτοι κρατούνταν από την αστυνομία από τις 29 Δεκεμβρίου έως τις 31 Μαρτίου, προτού δικαστήριο του Βουκουρεστίου τους θέσει σε κατ' οίκον περιορισμό, τον οποίο οι εισαγγελείς ζήτησαν την Τρίτη να παρατείνουν. Ένας δικαστής πρέπει να αποφασίσει εντός τριών ημερών αν θα παρατείνει την κράτηση για 30 ημέρες ή θα την αντικαταστήσει με ένα ελαφρύτερο μέτρο.

«Αγκαλιάζουμε την ευκαιρία που μας δίνει (η δίκη) να αποδείξουμε την αθωότητά τους και να δικαιώσουμε τη φήμη τους», δήλωσε εκπρόσωπος της νομικής ομάδας των Τέιτ.

Η δίκη δεν θα ξεκινήσει άμεσα. Σύμφωνα με τη ρουμανική νομοθεσία, η υπόθεση αποστέλλεται στο προκαταρκτικό τμήμα του δικαστηρίου, όπου ο δικαστής έχει 60 ημέρες για να επιθεωρήσει τους φακέλους της υπόθεσης για να διασφαλίσει τη νομιμότητα.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν επίσης ότι διεξάγουν έρευνα κατά των τεσσάρων υπόπτων σε μια ξεχωριστή υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη για κατηγορίες σχετικά με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλοίωση μαρτύρων και εμπορία παιδιών και ενηλίκων. Το κατηγορητήριο ζητούσε επίσης την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, πολυτελών ρολογιών, μαζί με μετρητά και κρυπτονομίσματα που κατασχέθηκαν από τους εισαγγελείς κατά τη διάρκεια της έρευνας.

«Είμαι σίγουρος ότι αυτή η υπόθεση δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την κλοπή του πλούτου μου», δήλωσε ο Άντριου Τέιτ στον λογαριασμό του στο Twitter.

Im sure this case has absolutely nothing to do with stealing my wealth. https://t.co/n2H2oX7CTY