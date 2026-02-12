Άτυπη Σύνοδος Κορυφής ΕΕ

«Προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη -απαραίτητη για την ευημερία μας, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και τη διατήρηση του οικονομικού και κοινωνικού μας μοντέλου», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα κατά την άφιξή του στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στο κάστρο Άλντεν Μπίζεν στο Βέλγιο.

Σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής με κεντρικό θέμα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, παρουσία των πρώην Ιταλών πρωθυπουργών Μάριο Ντράγκι και Ενρίκο Λέτα, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επεσήμανε τέσσερις βασικές προτεραιότητες:

Πρώτον, την εμβάθυνση και ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, για την οποία απαιτείται η άρση εσωτερικών και γραφειοκρατικών εμποδίων.

Δεύτερον, την αναβάθμιση των εταιρειών, για την οποία απαιτείται μια «δυναμική κεφαλαιαγορά» που θα υποστηρίξει τις μικρομεσαίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις να επενδύσουν στην καινοτομία, αλλά και τις μεγάλες εταιρείες για να ανταγωνιστούν την παγκόσμια αγορά.

Τρίτον, την προστασία των ευρωπαϊκών εταιρειών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τον οικονομικό καταναγκασμό - στο νέο γεωοικονομικό πλαίσιο - και την υποστήριξή τους να αντιμετωπίσουν το ενεργειακό κόστος.

Τέταρτον, καλύτερες και περισσότερες επενδύσεις - δημόσιες και ιδιωτικές. Όπως είπε ο Α. Κόστα, το θέμα των δημόσιων επενδύσεων θα συζητηθεί αργότερα φέτος, γύρω από τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, ενώ «σήμερα η προτεραιότητά μας είναι να απελευθερώσουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις, να κινητοποιήσουμε τις αποταμιεύσεις μας για να επενδύσουμε στις εταιρείες μας και να δημιουργήσουμε ένα πιο δυναμικό και ζωντανό οικοσύστημα επενδύσεων».