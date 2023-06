Μία έκκληση για την καταπολέμηση της πλαστικής ρύπανσης είναι η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, σημειώνει στο μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Προτρέπει τη διεθνή κοινότητα μαζί να «διαμορφώσουμε ένα καθαρότερο, υγιέστερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους» και «να εργαστούμε ως ένα - κυβερνήσεις, εταιρείες και καταναλωτές - για να σπάσουμε τον εθισμό μας στα πλαστικά, να υπερασπιστούμε τα μηδενικά απόβλητα και να οικοδομήσουμε μια πραγματικά κυκλική οικονομία».

Σκιαγραφώντας τη δραματική εικόνα που υπάρχει σήμερα με την πλαστική ρύπανση, ο Αντόνιο Γκουτέρες επισημαίνει πως κάθε χρόνο, πάνω από 400 εκατ. τόνοι πλαστικού παράγονται παγκοσμίως - το ένα τρίτο των οποίων χρησιμοποιείται μόνο μία φορά.

Every day, the equivalent of over 2,000 garbage trucks full of plastic is dumped into our oceans, rivers & lakes.



This #WorldEnvironmentDay is a call to #BeatPlasticPollution.



We must work as one to break our addiction to plastic, champion zero waste & build a circular economy. pic.twitter.com/W9IHyhE61b