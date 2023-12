Συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, έχοντας στο επίκεντρό της τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Χθες, Πέμπτη (14/12), οι ηγέτες της ΕΕ έδωσαν «πράσινο φως» στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Δεν δόθηκε, ωστόσο, η έγκριση για οικονομική βοήθεια 50 δισ. προς την Ουκρανία.

Προσερχόμενος για τη δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής, ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, δήλωσε ότι η χώρα του συμφωνεί απόλυτα με την απόφαση που ελήφθη για έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία.

Ωστόσο, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τον τρόπο λήψης της απόφασης, διότι δημιουργείται «αρνητικό προηγούμενο».

«Η επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα αυτά τα χρόνια ήταν η λήψη αποφάσεων μέσα από μια διαδικασία, μέσα από έναν διάλογο που καταλήγαμε στο τέλος και τα 27 κράτη μέλη σε μια κοινή προσέγγιση. Θεωρώ ότι δημιουργείται ένα αρνητικό, ένα προηγούμενο το οποίο θα βρούμε μπροστά μας σε επόμενες συζητήσεις», είπε ο κ. Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πρόσθεσε ότι ελπίζει να καταλήξουν οι «27» σε συμπεράσματα για τη Μέση Ανατολή, εξηγώντας:

«Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα θα είναι αποτυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να διεξάγεται ένας πόλεμος στη γειτονιά μας, μια ανθρωπιστική κρίση και ως Ευρωπαϊκή Ένωση να μην μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κοινή προσέγγιση, μια κοινή θέση στην ανάγκη να βοηθήσουμε ειδικότερα στην ανθρωπιστική πτυχή».

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρόο, προσερχόμενος στη Σύνοδο, δήλωσε, αναφορικά με τη χθεσινή αποχώρηση του Ούγγρου πρωθυπουργού, πως«είτε κάποιος είναι στην αίθουσα, είτε πνευματικά είτε σκέφτεται κάτι άλλο» σημασία έχει ότι η απόφαση για έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία ελήφθη από τους «27», απαντώντας σε ερώτηση για την αποχώρηση του Ούγγρου Πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, όταν οι ηγέτες αποφάσιζαν για το συγκεκριμένο θέμα.

Σε σχέση με την αναθεώρηση του Προϋπολογισμού, επισήμανε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά «δεν είμαστε ακόμη εκεί» και θα χρειαστούν ακόμη μερικές εβδομάδες.

Σε σημερινή ανάρτησή του, ο Ούγγρος πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση του κατά της ένταξης της Ουκρανίας, κρίνοντας πως η ΕΕ δεν είναι «έτοιμη», προσθέτοντας ότι «ευτυχώς, θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να διορθώσουμε την απόφαση που πάρθηκε χθες».

Σύμφωνα με τον Όρμπαν, η απόφαση των ομολόγων του ήταν «άκαιρη» και ότι η κατάσταση δεν έχει «ωριμάσει». Τόνισε, στο βίντεο που επισυνάπτεται, ότι η χώρα του «δεν χάνει τίποτα» από αυτή την απόφαση, δηλώνοντας εκ νέου πως εάν η Ουγγαρία δεν θελήσει την ένταξη της Ουκρανίας, το κοινοβούλιό της «μπορεί να την καταψηφίσει».

Η ανάρτηση του Όρμπαν:

«Επί οκτώ ώρες, προσπαθούσα να τους (σσ. τους ηγέτες της ΕΕ) πείσω να μην το κάνουν αυτό. Να μην το βάλουν στην ατζέντα, και αν το έβαζαν στην ατζέντα, τότε θα έπρεπε να είναι σαφές ότι η Ουκρανία δεν ήταν έτοιμη να γίνει μέλος της ΕΕ.

Αυτή η απόφαση είναι άκαιρη, η κατάσταση δεν έχει ωριμάσει γι'αυτό.

Αλλά δεν μπορούσαν να πειστούν. Θα το ξαναπώ, πάλεψα επί οκτώ ώρες για να τους εξηγήσω ότι το να βοηθάς με λάθος τρόπο είναι χειρότερο από το να μην βοηθάς καθόλου.

Η Ουγγαρία δεν χάνει τίποτα με αυτή την απόφαση, δεδομένου ότι ο τελικός λόγος για την ένταξη της Ουκρανίας ανήκει στα εθνικά κοινοβούλια, 27 κοινοβούλια, συμπεριλαμβανομένου και του ουγγρικού. Έτσι, αν δεν θέλουμε η Ουκρανία να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας μπορεί να το καταψηφίσει».

#Ukraine is not ready for EU membership. Luckily we will have many opportunities to correct the decision made yesterday. pic.twitter.com/OLmK25DeQY