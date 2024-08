Aντιισλαμικές διαδηλώσεις στη Βρετανία - Τραυματίστηκαν αστυνομικοί

Ταραχές ξέσπασαν το Σάββατο (3/8) σε πολλές πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου οργανώθηκαν διαδηλώσεις κατά των μεταναστών και των μουσουλμάνων, όπως στο Λίβερπουλ, στη βορειοδυτική Αγγλία. Εκεί, οι διαδηλωτές εκτόξευσαν καρέκλες, τούβλα και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, όπως ανέφερε ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου. Τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν επίσης λόγο για ταραχές στο Μάντσεστερ και στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία.

Σύμφωνα με τοπικό ΜΜΕ της Λίβερπουλ, ξέσπασαν βίαια επεισόδια όταν οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία στο κέντρο του Λίβερπουλ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ορισμένοι αστυνομικοί. Οι δυνάμεις της τάξης απέκλεισαν το Στραντ, καθώς σημειώθηκαν ταραχές κοντά στην προκυμαία της πόλης.

Anti-fascists in #Liverpool standing strong against the hundreds of fascist thugs who have taken to the streets to spread racism and Islamophobia. Everywhere they march, we will oppose them ✊🏾 pic.twitter.com/YBaiPAUFlS