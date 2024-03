Αντιδράσεις στο εξωτερικό για τις προεδρικές εκλογές στη Ρωσία

Σε δηλώσεις προέβησαν ξένες κυβερνήσεις και αξιωματούχοι μετά το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών της Ρωσίας οι οποίες χάρισαν στον Βλαντιμίρ Πούτιν μια σαρωτική νίκη και μια ακόμη εξαετή θητεία στο αξίωμα, σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα της Κυριακής.

«Οι εκλογές προφανώς δεν είναι ούτε ελεύθερες ούτε δίκαιες, δεδομένου ότι ο κ. Πούτιν φυλάκισε πολιτικούς αντιπάλους και εμπόδισε άλλους να θέσουν υποψηφιότητα εναντίον του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Σε παρόμοιο μήκος κύματος ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως δήλωσε: «Αυτές τις ημέρες, ο Ρώσος δικτάτορας προσομοιώνει άλλες εκλογές. Είναι σαφές σε όλους στον κόσμο ότι αυτή η φιγούρα, όπως έχει ήδη συμβεί πολλές φορές στη διάρκεια της ιστορίας, απλώς αρρωσταίνει για την εξουσία και κάνει τα πάντα για να κυβερνήσει για πάντα.

Δεν υπάρχει καμία νομιμότητα σε αυτή την απομίμηση εκλογών και δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτό το πρόσωπο θα πρέπει να δικαστεί στη Χάγη. Αυτό είναι που πρέπει να διασφαλίσουμε».

These days, the Russian dictator imitates another "elections." Everyone in the world understands that this person, like many others throughout history, has become sick with power and will stop at nothing to rule forever.



There is no evil he would not do to maintain his personal… pic.twitter.com/zu1see37kl