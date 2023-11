Αντιδρά το Πεκίνο στη δήλωση Μπάιντεν περί «δικτάτορα» Σι

Η συνάντηση του Τζο Μπάιντεν και του Κινέζου ομολόγου του, Σι Τζινπίνγκ επισκιάστηκε από τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου που αποκάλεσε τον Σι «δικτάτορα» σε δηλώσεις του την Τετάρτη (15/11) στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο Μπάιντεν ερωτηθείς για το αν εξακολουθεί να πιστεύει ακόμα στο σχόλιο που είχε κάνει για τον Κινέζο πρόεδρο ανέφερε χαρακτηριστηκά: «Είναι δικτάτορας με την έννοια ότι είναι ένας τύπος που διοικεί μια κομμουνιστική χώρα και βασίζεται σε μια μορφή διακυβέρνησης εντελώς διαφορετική από τη δική μας».

"After today, would you still refer to President Xi as a dictator?" asks a reporter.



"Look, he is. He's a dictator in the sense that he's a guy who runs a country that is a communist country that's based on a form of government totally different than ours," says Pres. Biden. pic.twitter.com/JjZeGBNcU2