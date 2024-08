Ανταλλαγή κρατουμένων Δύσης - Ρωσίας: Συμπεριλαμβάνεται ο δημοσιογράφος της WSJ, Έβαν Γκέρσκοβιτς

Σε συμφωνία για μια ευρεία ανταλλαγή κρατουμένων ήρθαν Δύση-Ρωσία σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Μάλιστα, η ανταλλαγή αυτή, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη περιλαμβάνει τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal, Έβαν Γκέρσκοβιτς και τον πρώην πεζοναύτη των ΗΠΑ, Πολ Γουίλαν,

Οι δύο άνδρες, που φυλακίστηκαν στη Ρωσία με κατηγορίες περί κατασκοπείας τις οποίες αρνούνται οι ίδιοι και οι ΗΠΑ, απελευθερώθηκαν και μεταφέρονται ήδη εκτός Ρωσίας. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα επιστρέψουν στη Ρωσία αιχμαλώτους που κρατούν στο πλαίσιο της συμφωνίας, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Το Κρεμλίνο απελευθερώνει επίσης τον αντιφρονούντα Βλαντιμίρ Καρα-Μούρζα ως μέρος της συμφωνίας, δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας. Ένας ακτιβιστής με διπλή ρωσο-βρετανική υπηκοότητα, ο Κάρα-Μούρζα, 42, υπήρξε σκληρός επικριτής του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και έχει καταδικάστηκε τον Απρίλιο του 2023 σε ποινή ρεκόρ 25 ετών φυλάκισης για προδοσία και άλλες κατηγορίες που αφορούν σε κριτική στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την ανταλλαγή δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες. Οι ΗΠΑ έχουν διεξάγει εκτενείς συνομιλίες για να επιτύχουν την απελευθέρωση των Γκέρσκοβιτς και Γουίλαν, των οποίων τη φυλάκιση έχει χαρακτηρίσει «άδικη» το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Νωρίτερα, μάρτυρας του Reuters, ανέφερε ότι ρωσικό κυβερνητικό αεροπλάνο σταμάτησε στην Άγκυρα λίγο αφότου η τουρκική Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (MIT) ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στη διαδικασία της ανταλλαγής των αιχμαλώτων.

«Μια επιχείρηση ανταλλαγής (κρατουμένων) θα πραγματοποιηθεί σήμερα υπό τον συντονισμό της οργάνωσής μας. Η οργάνωσή μας έχει αναλάβει σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο σε αυτή την επιχείρηση ανταλλαγής, η οποία είναι η πιο ολοκληρωμένη της τελευταίας περιόδου».

Η καταδίκη του Γκέρσκοβιτς Ο 32χρονος Γκέρσκοβιτς συνελήφθη στις 29 Μαρτίου 2023, ενώ βρισκόταν σε δημοσιογραφικό ταξίδι στην Αικατερινούπολη. Κατηγορήθηκε ότι λειτουργούσε ως κατάσκοπος για λογαριασμό των ΗΠΑ και έκτοτε βρίσκεται στην φυλακή. Καταδικάστηκε τον Ιούλιο σε 16 χρόνια κάθειρξη σε φυλακές υψίστης ασφαλείας και έγινε ο πρώτος Αμερικανός δημοσιογράφος που συνελήφθη και καταδικάστηκε για κατασκοπεία μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Ο Πολ Γουίλαν, πρώην Αμερικανός πεζοναύτης και ο Βλαντίμιρ Καρά Μουρζά, και οι δύο είναι φυλακισμένοι στη Ρωσία, ήταν άφαντοι, δήλωσαν χθες οι δικηγόροι τους, αφού τουλάχιστον επτά Ρώσοι αντιφρονούντες μετακινήθηκαν αιφνιδιαστικά από τις φυλακές τους τις τελευταίες ημέρες.

