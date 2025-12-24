Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ εμποδίζει την ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Σικάγο

Το αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο εμποδίζει, τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας, την ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Σικάγο, που διέταξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρά την εναντίωση των τοπικών αρχών των δημοκρατικών.

Ο κορυφαίος θεσμός του δικαστικού συστήματος των ΗΠΑ έκρινε ότι η κυβέρνηση δεν παρουσίασε επαρκή νομική βάση που θα δικαιολογούσε τέτοια ανάπτυξη, καθώς δεν επιτρέπεται δυνάμει της νομοθεσίας παρά μόνο σε εντελώς εξαιρετικές περιστάσεις.

Ο Posse Comitatus Act, νόμος του 1878, απαγορεύει ρητώς να αναπτύσσεται ο στρατός στο εσωτερικό για επιχειρήσεις επιβολής της τάξης στις ΗΠΑ.

Με την απόφασή του (6-3) το Ανώτατο Δικαστήριο, παρότι πλειοψηφούν σε αυτό αποφασιστικά οι συντηρητικοί, διατήρησε σε ισχύ απόφαση κατώτερου δικαστηρίου που εμπόδισε την ανάπτυξη.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε δικαιολογήσει τη διαταγή να κινητοποιηθούν εκατοντάδες μέλη της εθνοφρουράς, δύναμης εφεδρείας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, επικαλούμενη την ανάγκη να προστατευτούν ομοσπονδιακοί αστυνομικοί που εφαρμόζουν την πολιτική των μαζικών απελάσεων παράτυπων μεταναστών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «κινητοποίησε την εθνοφρουρά για να προστατεύσει τις ομοσπονδιακές δυνάμεις επιβολής της τάξης και να διασφαλίσει ότι δεν θα καταστρέψουν ομοσπονδιακά κτίρια ταραχοποιοί. Τίποτα στη σημερινή (σ.σ. χθεσινή) απόφαση δεν αναιρεί τη βούληση αυτή», ήταν η αντίδραση της Άμπιγκεϊλ Τζάκσον, αναπληρώτριας εκπροσώπου του Λευκού Οίκου.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Ιλινόις, πολιτείας στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, όπου βρίσκεται η τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, χαιρέτισε τη «μεγάλη νίκη» κάνοντας λόγο για «σημαντικό βήμα προκειμένου (...) να επιβραδυνθεί η πορεία του Τραμπ προς τον αυταρχισμό».

«Πολιτικές σκηνοθεσίες»

Η εθνοφρουρά «δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ για πολιτικές σκηνοθεσίες», συμπλήρωσε ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζέι Μπι Πρίτσκερ, σε νήμα αναρτήσεών του μέσω X.

Η εθνοφρουρά πέρα από το ότι αποτελεί δύναμη εφεδρείας μπορεί να κινητοποιείται με αποφάσεις κυβερνητών πολιτειών για την αντιμετώπιση καταστροφών. Μπορεί, επίσης, να κινητοποιείται για να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

Υπό κανονικές συνθήκες, η εθνοφρουρά είναι σχηματισμός οργανωμένος σε επίπεδο πολιτειών κι αναφέρεται στον κυβερνήτη της καθεμιάς.

Δεν είναι ξεκάθαρο ποια είναι η εμβέλεια της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αν δηλαδή έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις όπου διατάχθηκε η ανάπτυξη της εθνοφρουράς παρά την αντίθεση δημοκρατικών αιρετών σε τοπικό επίπεδο.

Ο πρόεδρος Τραμπ διέταξε φέτος την ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες, στην Ουάσιγκτον και το Μέμφις, επισήμως στο πλαίσιο της εκστρατείας του για την πάταξη της εγκληματικότητας και για να υποστηριχτεί η αστυνομία μετανάστευσης.

Οι αποστολές αυτές αμφισβητήθηκαν από αντιπάλους του στη δικαιοσύνη, με το επιχείρημα ότι ξεπερνά τα όρια της προεδρικής εξουσίας.

Η δικαιοσύνη ήδη εμπόδισε τον Οκτώβριο νέα διαταγή αυτής της φύσης που αφορούσε το Πόρτλαντ (Όρεγκον, βορειοδυτικά).

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε κορυφαία και απόλυτη προτεραιότητά του, κάνοντας λόγο για «εισβολή» στις ΗΠΑ «εγκληματιών ερχόμενων από το εξωτερικό» και φροντίζοντας να έχουν άφθονη προβολή σε φίλα προσκείμενα μέσα ενημέρωσης οι απελάσεις μεταναστών.

Τον Οκτώβριο, αναφέρθηκε δημόσια στο ενδεχόμενο καταφυγής σε νόμο που επιτρέπει την επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης, τον Insurrection Act (περί «ανταρσίας»), που επιτρέπει τη χρήση των ενόπλων δυνάμεων εναντίον αμερικανών πολιτών, αν «τα δικαστήρια» συνεχίσουν να εμποδίζουν τα σχέδιά του.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν το φθινόπωρο, η πλειοψηφία των Αμερικανών εναντιώνεται στην ανάπτυξη της εθνοφρουράς σε αμερικανικές μεγαλουπόλεις.