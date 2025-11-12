Το Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστραλίας μπλόκαρε τα ρωσικά σχέδια για νέα πρεσβεία στην Καμπέρα

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστραλίας απέρριψε την Τετάρτη το αίτημα της Ρωσίας να ανεγείρει νέα πρεσβεία στην πρωτεύουσα Καμπέρα, επικυρώνοντας ομόφωνα νόμο που ακύρωνε τη σχετική μίσθωση για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η Ρωσία είχε μισθώσει οικόπεδο σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το Κοινοβούλιο, με σκοπό να ανεγείρει εκεί νέα πρεσβεία που θα αντικαθιστούσε το παλαιότερο κτίριο της στο προάστιο Γκρίφιθ.

Ωστόσο, το 2023 η αυστραλιανή κυβέρνηση πέρασε νόμο που ακύρωνε τη μίσθωση, έπειτα από «πολύ σαφείς εισηγήσεις των υπηρεσιών ασφαλείας σχετικά με τους κινδύνους μιας νέας ρωσικής παρουσίας τόσο κοντά στο Κοινοβούλιο», όπως είχε δηλώσει τότε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανίζι.

Η Ρωσία προσέφυγε κατά του νόμου, υποστηρίζοντας ότι το αυστραλιανό κοινοβούλιο δεν είχε τη συνταγματική αρμοδιότητα να τον ψηφίσει.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε ομόφωνα ότι ο Νόμος Εσωτερικών Υποθέσεων του 2023 επικαλέστηκε νόμιμα τη συνταγματική εξουσία του κοινοβουλίου να απαλλοτριώσει γη υπό «δίκαιους όρους», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η Μόσχα δικαιούται αποζημίωση.

Σε ανακοίνωση μέσω Telegram, η ρωσική πρεσβεία στην Αυστραλία ανέφερε ότι θα «μελετήσει προσεκτικά το σκεπτικό της απόφασης».

Η Ρωσία είχε εξασφαλίσει το 2008 99ετή μίσθωση του οικοπέδου για διπλωματική χρήση, καταβάλλοντας 2,75 εκατομμύρια αυστραλιανά δολάρια (1,79 εκατ. δολάρια ΗΠΑ). Η κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων είχε ξεκινήσει, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας υποστήριξε ότι η ακύρωση της μίσθωσης καλυπτόταν από τη συνταγματική εξουσία του κοινοβουλίου να θεσπίζει νόμους για τις εδαφικές επικράτειες της χώρας, όπως η Περιοχή της Πρωτεύουσας (ACT), όπου βρίσκεται η Καμπέρα.

Το δικαστήριο διευκρίνισε ότι η έλλειψη συγκεκριμένου σχεδίου χρήσης της γης «είναι άνευ σημασίας» και ότι η καταβολή αποζημίωσης «είναι συνταγματική επιταγή».

Η Γενική Εισαγγελέας Μισέλ Ρόουλαντ χαιρέτισε την απόφαση, δηλώνοντας:

«Η Αυστραλία θα υπερασπίζεται πάντα τις αξίες της και θα προστατεύει την εθνική της ασφάλεια».