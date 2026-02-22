Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Κίνα προχωρά στην ανάπτυξη μιας νέας γενιάς πυρηνικών όπλων, έχοντας πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία μυστική δοκιμή εκρηκτικών τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με το CNN.

Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική εκσυγχρονισμού του πυρηνικού οπλοστασίου της, με στόχο την τεχνολογική υπεροχή και την ενίσχυση της ισχύος της σε σχέση με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από Αμερικανούς αξιωματούχους, η Κίνα διεξήγαγε κρυφά μια δοκιμή τον Ιούνιο του 2020 στις εγκαταστάσεις Lop Nur, παραβιάζοντας το αυτοεπιβαλλόμενο μορατόριουμ πυρηνικών δοκιμών που ισχύει από το 1996.

Οι λεπτομέρειες της δοκιμής, συμπεριλαμβανομένων σεισμικών δεδομένων και της ισχύος της έκρηξης, υποδηλώνουν ότι η Κίνα επιδιώκει όπλα επόμενης γενιάς, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων πολλαπλών μικροσκοπικών κεφαλών από έναν πύραυλο.

Επιπλέον, η Κίνα φαίνεται να αναπτύσσει όπλα χαμηλής απόδοσης, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αποτροπή σε εγχώρια ή περιφερειακά σενάρια, όπως σε περίπτωση αμερικανικής παρέμβασης στην Ταϊβάν.

Η επέκταση των πυρηνικών εγκαταστάσεων και η επένδυση σε νέες τεχνολογίες αποσκοπούν στην αύξηση της ευελιξίας, της επιβιωσιμότητας και της αξιοπιστίας των πυρηνικών κεφαλών, εξασφαλίζοντας ότι μπορούν να πλήξουν τους επιδιωκόμενους στόχους. Η Κίνα, που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο από το 1964, έχει επιταχύνει την παραγωγή όπλων, αν και το μέγεθός του παραμένει μικρότερο από αυτό των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι δοκιμές του 2020 αντανακλούν ανησυχίες του Πεκίνου για την αξιοπιστία των υφιστάμενων συστημάτων και φόβους για πιθανή αμερικανική επίθεση. Η ενίσχυση της πυρηνικής ικανότητας εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερης στρατιωτικής εκσυγχρονιστικής προσπάθειας του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, με στόχο τη μετατροπή του σε στρατό παγκόσμιας κλάσης.

Η Κίνα διατηρεί πολιτική «μη πρώτης χρήσης» πυρηνικών όπλων και δηλώνει δέσμευση στο μορατόριουμ δοκιμών, ωστόσο η απόκρυψη δοκιμών προκαλεί αμφιβολίες για τις πραγματικές της προθέσεις.

Οι ΗΠΑ, με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τη δοκιμή του 2020, επιδιώκουν να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική πίεση προς το Πεκίνο για συμφωνίες ελέγχου όπλων, ενώ παράλληλα παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των κινεζικών πυρηνικών δυνατοτήτων.

Η ταχεία ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του κινεζικού πυρηνικού οπλοστασίου καταδεικνύει τις στρατηγικές φιλοδοξίες της Κίνας και αναμένεται να επηρεάσει τη διεθνή ασφάλεια και τις στρατηγικές επιλογές των ΗΠΑ στο μέλλον.

Συνολικά, η αμερικανική αξιολόγηση υπογραμμίζει ότι η Κίνα επιδιώκει να δημιουργήσει ένα πυρηνικό οπλοστάσιο υψηλής τεχνολογίας, ικανό να ανταγωνιστεί τις κυρίαρχες δυνάμεις, αλλά ταυτόχρονα διατηρείται η αβεβαιότητα γύρω από την πραγματική έκταση και τη χρήση των νέων πυρηνικών δυνατοτήτων. Η κατάσταση αυτή εντείνει την ανάγκη για διεθνή παρακολούθηση και πιθανή διαπραγμάτευση ελέγχου όπλων.

Reuters: ΗΠΑ: Κατηγορεί την Κίνα ότι διεξήγαγε κρυφή υπόγεια πυρηνική δοκιμή το 2020

Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος αποκάλυψε την Τρίτη λεπτομέρειες για μια υπόγεια πυρηνική δοκιμή που φέρεται να διεξήγαγε η Κίνα τον Ιούνιο του 2020.

Ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών, Κρίστοφερ Γιού, σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Χάντσον στην Ουάσινγκτον την Τρίτη (17/2), δήλωσε ότι ένας απομακρυσμένος σεισμικός σταθμός στο Καζακστάν κατέγραψε μια «έκρηξη» μεγέθους 2,7 Ρίχτερ, εντοπισμένη 720 χιλιόμετρα μακριά, στα πεδία δοκιμών Λοπ Νορ στη δυτική Κίνα, στις 22 Ιουνίου 2020.

«Έχω εξετάσει πρόσθετα δεδομένα από τότε. Υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα να πρόκειται για οτιδήποτε άλλο εκτός από πυρηνική έκρηξη, μια μεμονωμένη έκρηξη», δήλωσε ο Γιού, προσθέτοντας ότι τα δεδομένα δεν δικαιολογούνται από εκρήξεις σε ορυχεία.

«Επίσης, τα στοιχεία δεν είναι καθόλου συμβατά με έναν σεισμό», τόνισε ο Γιού, πρώην αναλυτής πληροφοριών και αξιωματούχος άμυνας, ο οποίος κατέχει διδακτορικό στην πυρηνική μηχανική. «Αυτό είναι που θα περίμενε κανείς από μια πυρηνική δοκιμή».

Ο Οργανισμός της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBTO), αρμόδιος για την ανίχνευση εκρήξεων πυρηνικών δοκιμών, δήλωσε ότι δεν υπήρχαν επαρκή δεδομένα για να επιβεβαιωθεί με βεβαιότητα ο ισχυρισμός του Γιού.

Ένας εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον χαρακτήρισε τον ισχυρισμό περί διεξαγωγής πυρηνικής δοκιμής από την Κίνα «εντελώς αβάσιμο» και «προσπάθεια να κατασκευαστούν δικαιολογίες για την επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών των ΗΠΑ».

«Πρόκειται για πολιτική χειραγώγηση που στοχεύει στην επιδίωξη πυρηνικής ηγεμονίας και στην αποφυγή ανάληψης ευθυνών για τον πυρηνικό αφοπλισμό», ανέφερε ο Λιού Πενγκιού, εκπρόσωπος της πρεσβείας, σε ανακοίνωσή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Η Κίνα καλεί τις ΗΠΑ να επιβεβαιώσουν εκ νέου τη δέσμευση των πέντε κρατών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα για την αποχή από πυρηνικές δοκιμές, να τηρήσουν την παγκόσμια συναίνεση κατά των πυρηνικών δοκιμών και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση του διεθνούς καθεστώτος πυρηνικού αφοπλισμού και μη διάδοσης», πρόσθεσε ο Λιού.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει την Κίνα να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για μια συμφωνία αντικατάστασης της Νέας START, της τελευταίας συνθήκης περιορισμού των στρατηγικών πυρηνικών όπλων ΗΠΑ-Ρωσίας, η οποία έληξε στις 5 Φεβρουαρίου.

Η λήξη της συνθήκης έχει αυξήσει τις ανησυχίες ότι ο κόσμος βρίσκεται στα πρόθυρα μιας νέας κούρσας πυρηνικών εξοπλισμών.

Η θέση της Κίνας

Η Κίνα, η οποία έχει υπογράψει αλλά δεν έχει επικυρώσει τη διεθνή συνθήκη του 1996 που απαγορεύει τις πυρηνικές δοκιμές, αρνήθηκε ότι πραγματοποίησε υπόγεια πυρηνική δοκιμή. Η τελευταία επίσημη υπόγεια δοκιμή της χρονολογείται από το 1996.

Ο σεισμικός σταθμός PS23 στο Καζακστάν αποτελεί μέρος ενός παγκόσμιου συστήματος παρακολούθησης που λειτουργεί από τον CTBTO. Ο εκτελεστικός γραμματέας του οργανισμού, Ρόμπερτ Φλόιντ, δήλωσε ότι ο σταθμός PS23 κατέγραψε δύο πολύ μικρά σεισμικά γεγονότα, σε απόσταση 12 δευτερολέπτων μεταξύ τους, στις 22 Ιουνίου 2020.

Το σύστημα παρακολούθησης του CTBTO μπορεί να ανιχνεύσει γεγονότα που συνάδουν με εκρήξεις πυρηνικών δοκιμών με αποδόσεις 551 τόνων TNT ή περισσότερες, αλλά τα δύο αυτά γεγονότα ήταν πολύ κάτω από αυτό το επίπεδο. Ως εκ τούτου, με αυτά τα δεδομένα δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί με βεβαιότητα η αιτία τους.

Ο Γιού ανέφερε ότι η Κίνα προσπάθησε να αποκρύψει τη δοκιμή χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της «αποσύνδεσης», κατά την οποία η βόμβα πυροδοτείται μέσα σε έναν μεγάλο υπόγειο θάλαμο για να μειωθεί το μέγεθος των κρουστικών κυμάτων.

Όπως και η Κίνα, οι ΗΠΑ έχουν υπογράψει αλλά δεν έχουν επικυρώσει την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και οι δύο χώρες υποχρεούνται να τηρούν τη συμφωνία.

Οι ΗΠΑ διεξήγαγαν την τελευταία υπόγεια πυρηνική δοκιμή το 1992 και βασίζονται σε ένα πρόγραμμα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που χρησιμοποιεί προηγμένα εργαλεία και προσομοιώσεις υπερυπολογιστών για να διασφαλίσουν ότι οι πυρηνικές κεφαλές τους λειτουργούν σωστά.

Η Κίνα απέρριψε την έκκληση του Τραμπ για διαπραγμάτευση μιας τριμερούς συνθήκης αντικατάστασης της Νέας START, υποστηρίζοντας ότι το στρατηγικό πυρηνικό της οπλοστάσιο είναι πολύ πιο περιορισμένο από εκείνο της Ουάσινγκτον και της Μόσχας, των μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων στον κόσμο.

Το Πεντάγωνο αναφέρει ότι ο κινεζικός στρατός διαθέτει πλέον περισσότερες από 600 επιχειρησιακές κεφαλές και προγραμματίζει σημαντική επέκταση της στρατηγικής πυρηνικής του δύναμης, προβλέποντας ότι το Πεκίνο θα διαθέτει περισσότερες από 1.000 κεφαλές έως το 2030.