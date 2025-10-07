Μέρκελ: Στο στόχαστρο Βαλτικών χωρών και Πολωνίας για τις δηλώσεις περί ευθυνών τους στη ρωσική εισβολή

Σάλος έχει δημιουργηθεί σε Βαλτικές χώρες και Πολωνία, έπειτα από τις δηλώσεις της ότι η πρότασή της για άμεσες διαπραγματεύσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν δεν υποστηρίχθηκε, ενώ στη συνέχεια εκδηλώθηκε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με πολιτικούς των χωρών αυτών, η Μέρκελ τις εμφανίζει ως συνυπεύθυνες για την επιθετικότητα της Μόσχας. Ενώ, όπως αναφέρει το Politico, οι επικριτές της επιμένουν ότι η πολιτική προσέγγισής της προς τη Ρωσία ήταν λανθασμένη και επιζήμια για την Ευρώπη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρώην καγκελάριος επέρριψε στην Πολωνία και στα κράτη της Βαλτικής μερίδιο ευθύνης για την διακοπή των διπλωματικών σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ρωσίας και εμμέσως για τη μετέπειτα εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

«Τον Ιούνιο του 2021, ένιωσα ότι ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν δεν έπαιρνε πλέον στα σοβαρά τη Συμφωνία του Μινσκ και για αυτό ήθελα ένα νέο σχήμα, με το οποίο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε απευθείας μαζί του ως Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε η κυρία Μέρκελ σε συνέντευξή της στο ουγγρικό περιοδικό «Partizán», αναφερόμενη σε πρότασή της για συνομιλίες μεταξύ της ίδιας, του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και του Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώνονταν ήδη στα σύνορα με την Ουκρανία.

«Κάποιοι δεν το υποστήριξαν αυτό. Επρόκειτο κυρίως για τα κράτη της Βαλτικής. Αλλά και η Πολωνία ήταν αντίθετη. Οι τέσσερις χώρες φοβούνταν ότι δεν θα είχαμε κοινή πολιτική απέναντι στην Ρωσία. Εν πάση περιπτώσει, δεν συνέβη. Μετά έφυγα από το αξίωμα και έπειτα ξεκίνησε η επιθετικότητα του Πούτιν», πρόσθεσε η πρώην καγκελάριος.

Αναφερόμενη στην Συμφωνία του Μινσκ, στη διαπραγμάτευση για την οποία είχε συμμετάσχει και η ίδια το 2015, υποστήριξε ότι «έφερε ηρεμία μεταξύ 2015 και 2021 και έδωσε στην Ουκρανία την ευκαιρία να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της και να γίνει μια διαφορετική χώρα».

Η Μέρκελ υποστήριξε ακόμη ότι στην επίθεση εναντίον της Ουκρανίας συνέβαλε και η πανδημία του κορονοϊού. «Δεν μπορούσαμε πλέον να συναντηθούμε, επειδή ο Βλαντίμιρ Πούτιν φοβόταν. Και αν δεν μπορείς να συναντηθείς, αν δεν μπορείς να συζητήσεις τις διαφορετικές απόψεις πρόσωπο με πρόσωπο, τότε δεν θα βρεις νέους συμβιβασμούς. Οι τηλεδιασκέψεις δεν ήταν αρκετές. Έτσι η Ρωσία ριζοσπαστικοποιήθηκε πολιτικά τόσο πολύ και τελικά επιτέθηκε στην Ουκρανία », δήλωσε, στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης.

«Αυτό που δεν λέει η Μέρκελ είναι ότι η Ρωσία, στο πλαίσιο της Συνθήκης του Μινσκ, μεταξύ 2015 και 2021 σκότωσε και τραυμάτισε περισσότερους από 5.000 Ουκρανούς στρατιώτες. Η επιθετικότητα του Πούτιν σε καμία περίπτωση δεν άρχισε μετά το τέλος της θητείας της», σχολιάζει η BILD, η οποία μεταδίδει και την συνέντευξή της, ενώ το περιοδικό Politico επισημαίνει ότι «συμπτωματικά (ή όχι), το 2021 ο Ντόναλντ Τουσκ, τότε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σήμερα πρωθυπουργός της Πολωνίας, χαρακτήρισε την έγκριση του αγωγού Nord Stream 2 από την Μέρκελ ως ''το μεγαλύτερο λάθος της''».

«Πολλές χώρες δεν είχαν κατανοήσει τη Ρωσία, ανάμεσά τους και η Γερμανία»

Ο πρώην πρωθυπουργός της Λετονίας Κρισιάνις Κάρινς σχολίασε ότι η Μέρκελ δεν είχε καταλάβει τον Πούτιν. «Πολλές χώρες δεν είχαν κατανοήσει τη Ρωσία, ανάμεσά τους και η Γερμανία, και η ίδια η καγκελάριος. Της έλεγα σταθερά ότι δεν μπορείς να συνεργαστείς με τον Πούτιν “καλόπιστα”, αλλά πίστευε πως οι Βαλτικές χώρες έκαναν λάθος. Μετά από όλα όσα συνέβησαν στην Ουκρανία, με εκπλήσσει που ακόμη το πιστεύει», ανέφερε. Σύμφωνα με τον Κάρινς, «ο Πούτιν ενεργεί όπως ενεργεί και η Δύση έχει μόνο δύο επιλογές: να υποταχθεί ή να αντισταθεί. Είναι απίστευτο ότι η πρώην καγκελάριος θα έλεγε κάτι τέτοιο σήμερα».

Επίσης, ο Εσθονός υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσακνά δήλωσε στο X, ότι μόνη υπεύθυνη για τον πόλεμο είναι η Ρωσία. «Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας πηγάζει μόνο από την άρνησή της να δεχθεί τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και από τις ιμπεριαλιστικές της φιλοδοξίες».

«Η Άνγκελα Μέρκελ ανάμεσα στις πιο επιζήμιες Γερμανίδες πολιτικούς του περασμένου αιώνα»

Οι δηλώσεις της Μέρκελ προκάλεσαν επίσης έντονες αντιδράσεις στην Πολωνία.

«Η Άνγκελα Μέρκελ, με αυτή τη σκέψη της, απέδειξε ότι είναι ανάμεσα στις πιο επιζήμιες Γερμανίδες πολιτικούς του περασμένου αιώνα», έγραψε στο Χ ο πρώην πρωθυπουργός και νυν αντιπρόεδρος του εθνικιστικού κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), Ματέους Μοραβιέτσκι.

Παρόμοια αντίδραση είχε και η πρώην πρέσβης της Πολωνίας στη Μόσχα και νυν υπουργός Περιφερειακής Πολιτικής Καταρζίνα Πεουτσίνσκα-Ναλέντς, λέγοντας ότι «το να υπονοείς ότι ο πόλεμος οφείλεται στο ότι κάποιος δεν κάθισε έγκαιρα στο τραπέζι με τη Ρωσία ή δεν υποκλίθηκε αρκετά στο Κρεμλίνο είναι παράλογο. Θα ήταν ακόμη χειρότερα».