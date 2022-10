Άνδρας πέταξε βόμβες μολότοφ σε κέντρο μετανάστευσης και αυτοκτόνησε

Ένας άνδρας πέταξε βόμβες μολότοφ στις οποίες είχε δέσει πυροτεχνήματα στο νέο κέντρο μετανάστευσης της βρετανικής συνοριοφυλακής στο Ντόβερ της νότιας Αγγλίας και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο δράστης, ένας λευκός άνδρας με ριγέ μπλούζα, οδήγησε στο κέντρο με ένα λευκό αυτοκίνητο μάρκας Seat. Ο άνδρας πέταξε τρεις βόμβες μολότοφ, η μία από τις οποίες δεν εξερράγη, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα.

Μετά την επίθεση, ο άνδρας πήγε σε κοντινό βενζινάδικο, πέρασε στον λαιμό του μια θηλιά, με την άκρη του σχοινιού δεμένη σε μια μεταλλική κολόνα και έβαλε μπροστά το αυτοκίνητο, δίνοντας έτσι τέλος στη ζωή του.

Η αστυνομία έφτασε λίγα λεπτά αργότερα και απέκλεισε την περιοχή.

Dover yesterday. There are no other words. This is now a state sanctioned invasion.



pic.twitter.com/zpZpaLcfvk