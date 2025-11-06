Αναστάτωση στο Οβάλ Γραφείο: Στέλεχος φαρμακευτικής καταρρέει δίπλα στον Τραμπ (vid)

Ηγετικό στέλεχος της φαρμακευτικής εταιρείας Novo Nordisk κατέρρευσε μέσα στο Οβάλ Γραφείο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου παρουσία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, ενώ ανακοινώνονταν οι μειώσεις τιμών σε φαρμακευτικά σκευάσματα αδυνατίσματος από τις εταιρείες Novo Nordisk και Eli Lilly. Κατά τη διάρκεια της live μετάδοσης, η κάμερα κατέγραψε τον Γκόρντον Φίντλεϊ να χάνει τις αισθήσεις του και να καταρρέει δίπλα στον Τραμπ.

JUST IN: Man collapses next to Trump at White House event pic.twitter.com/sBemgpjkGj — BNO News Live (@BNODesk) November 6, 2025

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Φίντλεϊ έλαβε άμεσα τις πρώτες βοήθειες, χωρίς να υπάρχει πληροφορία για την κατάσταση της υγείας του μετά το περιστατικό.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τις δύο φαρμακευτικές εταιρείες για σημαντική μείωση των τιμών συγκεκριμένων φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, συμπεριλαμβανομένων νέων χαπιών που αναμένεται να κυκλοφορήσουν. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη διεύρυνση της πρόσβασης των Αμερικανών πολιτών σε αυτές τις ακριβές θεραπείες.

Οι συμφωνίες προβλέπουν μείωση των τιμών των φαρμάκων GLP-1 για τους δικαιούχους Medicare και Medicaid από το 2026, ενώ οι πολίτες θα μπορούν να τα προμηθεύονται με έκπτωση απευθείας μέσω της νέας διαδικτυακής πλατφόρμας της κυβέρνησης, TrumpRx.gov, που θα τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο.