Η Συρία θα εκδώσει νέα τραπεζογραμμάτια, αφαιρώντας δύο μηδενικά από το νόμισμά της σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του κοινού στο σοβαρά υποτιμημένο συριακό λίρα.

Το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της συριακής λίρας, αφού η αγοραστική της δύναμη κατέρρευσε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, έπειτα από 14 χρόνια σύγκρουσης που έληξαν με την εκδίωξη του Προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο, αναφέρει το Investing.

Επιβεβαιώνοντας την κίνηση, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Συρίας, δήλωσε ότι η αναπροσαρμογή ήταν στρατηγικός πυλώνας των δημοσιονομικών και νομισματικών μεταρρυθμίσεων.

«Έχουμε συγκροτήσει επιτροπές με δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες και ειδικούς από την κεντρική τράπεζα για να καθορίσουμε τις απαιτήσεις για τις αλλαγές» στο νόμισμα, είπε στο Al Arabiya, χαρακτηρίζοντας το νέο νόμισμα ως «αναγκαιότητα».

Η συριακή λίρα έχει χάσει πάνω από το 99% της αξίας της από το 2011, με την ισοτιμία να κυμαίνεται πλέον γύρω στις 10.000 λίρες ανά δολάριο, έναντι 50 πριν από τον πόλεμο.

Η κεντρική τράπεζα ενημέρωσε ιδιωτικές τράπεζες ότι σκοπεύει να εκδώσει νέο νόμισμα αφαιρώντας μηδενικά. Τραπεζίτες και αξιωματούχοι ανέφεραν πως θα αφαιρεθούν δύο.

Δεν είναι σαφές αν η αναπροσαρμογή θα χρειαστεί νομοθετική έγκριση. Η Συρία πρόκειται να διεξαγάγει εκλογές για νέα νομοθετική συνέλευση τον Σεπτέμβριο.

Η Συρία έχει συμφωνήσει με τη ρωσική κρατική εταιρεία Goznak για την παραγωγή των νέων χαρτονομισμάτων.

Επί Άσαντ η χρήση ξένων νομισμάτων ήταν απαγορευμένη, αλλά οι νέοι ηγέτες άνοιξαν την οικονομία. Παρά τη γρήγορη «δολαριοποίηση», υπάρχουν ανησυχίες για έλλειψη ρευστότητας σε λίρες και περιορισμένες υποδομές ψηφιακών πληρωμών.

Ένας λόγος για την αλλαγή είναι ότι εκτιμάται πως 40 τρισεκατομμύρια λίρες κυκλοφορούν εκτός του τραπεζικού συστήματος. Η έκδοση νέων χαρτονομισμάτων θα δώσει στην κυβέρνηση καλύτερο έλεγχο.

Η αλλαγή έχει και συμβολικό βάρος, σηματοδοτώντας ρήξη με δεκαετίες διακυβέρνησης Άσαντ.

Οι αξιωματούχοι σχεδιάζουν καμπάνια ενημέρωσης πριν από την κυκλοφορία των νέων χαρτονομισμάτων στις 8 Δεκεμβρίου, επέτειο της ανατροπής Άσαντ.

Σημειώνεται ότι θα υπάρξει 12μηνη «περίοδος συνύπαρξης» κατά την οποία θα κυκλοφορούν παλιά και νέα χαρτονομίσματα.

Ο Σύρος οικονομολόγος Καράμ Σαάρ ανέφερε ότι η αντικατάσταση χαρτονομισμάτων με την εικόνα Άσαντ ήταν αναγκαία πολιτική μεταβολή.