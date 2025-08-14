Ανάλυση WSJ: Γιατί ο Πούτιν θέλει ολόκληρο το Ντονέτσκ στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντήσει τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα, με τις συζητήσεις να φέρνουν στο προσκήνιο το ερώτημα γιατί η Μόσχα θα ενδιαφερόταν για μια ανταλλαγή εδαφών στην ανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal (WSJ), η απάντηση σχετίζεται με την επιδίωξη του Πούτιν να συνεχίσει τον πόλεμο, ακόμη και αν δεχθεί προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

Διαρροές που επικαλείται η WSJ αναφέρουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος θέλει η Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την περιφέρεια του Ντονέτσκ, περιλαμβανομένων περιοχών που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο. Σε αντάλλαγμα, η Μόσχα φέρεται να εξετάζει την παραχώρηση ορισμένων λιγότερο στρατηγικών περιοχών που ελέγχει σήμερα στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια.

Η στρατηγική αυτή εξηγείται, κατά την WSJ, από το γεγονός ότι η Ουκρανία έχει δημιουργήσει εδώ και χρόνια μια ισχυρή γραμμή άμυνας μήκους περίπου 31 μιλίων στο Ντονέτσκ, με οχυρωμένες πόλεις, κωμοπόλεις και στρατιωτικές θέσεις.

Οι οχυρώσεις αυτές κατασκευάστηκαν μετά την πρώτη ρωσική εισβολή το 2014 και, μέχρι σήμερα, οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να τη διασπάσουν. Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW) εκτιμά ότι, με τα τρέχοντα δεδομένα στο μέτωπο, η διάρρηξη της γραμμής αυτής θα απαιτούσε «πιθανότατα αρκετά χρόνια».

Η Μόσχα επιχειρεί παράλληλα να καταλάβει την πόλη Ποκρόβσκ στο Ντονέτσκ, εκμεταλλευόμενη την περιορισμένη ουκρανική παρουσία στην περιοχή. Η Ρωσία έχει εντατικοποιήσει τις επιθέσεις με drones, δυσχεραίνοντας τη μεταφορά στρατευμάτων και εφοδίων.

Σύμφωνα με πηγές της WSJ, οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται κοντά στην κατάληψη της πόλης. Ωστόσο, χρειάστηκαν πάνω από 17 μήνες για να φτάσουν σε αυτό το σημείο, ενώ από τον Οκτώβριο του 2023 έχουν χάσει «περισσότερες από πέντε μεραρχίες τεθωρακισμένων οχημάτων και αρμάτων» και έχουν υποστεί 14.000–15.000 απώλειες μηνιαίως στη συγκεκριμένη μάχη.

Η πλήρης κατάληψη του Ντονέτσκ μέσω μιας συμφωνίας εκεχειρίας θα επέτρεπε στη Ρωσία να προχωρήσει ευκολότερα προς το Χάρκοβο και τη Ντνιπροπετρόφσκ, αναγκάζοντας την Ουκρανία να αναπτύξει νέες γραμμές άμυνας σε πιο εκτεθειμένες περιοχές.