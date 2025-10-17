Ανάλυση CNN: Η Γάζα δεν μπορεί να έχει μέλλον όσο η Χαμάς διατηρεί εξουσία

Στις εξελίξεις γύρω -και ιδιαίτερα μέσα- από τη Λωρίδα της Γάζας αναφέρεται την Παρασκευή ανάλυση του αμερικανικού CNN, με το τοπίο γύρω από το μέλλον του παλαιστινιακού θύλακα να παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιο μετά από τη συμφωνία του Ισραήλ και της Χαμάς επί του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε άρθρο του στο CNN, ο Μπρετ ΜακΓκέργκ -αμυντικός αναλυτής με θητεία σε κυβερνήσεις των ΗΠΑ- υποστηρίζει πως η Χαμάς δεν αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ. Ωστόσο, παραμένει σημαντική απειλή για τους Παλαιστινίους — και για την ευρύτερη ειρήνη.

Ο αναλυτές αναφέρεται στα περιστατικά με τις δημόσιες εκτελέσεις ανδρών από τη Χαμάς στους δρόμους της Γάζας.

«Αυτό δείχνει για άλλη μια φορά ότι οι στόχοι της Χαμάς δεν έχουν καμία σχέση με την αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη για τους Παλαιστινίους, αλλά μόνο με τη συνεχιζόμενη σιδηρά της κυριαρχία στη Γάζα.

Μην γελιέστε: Όσο η Χαμάς παραμένει ο μόνος φορέας ασφάλειας για τον πληθυσμό της Γάζας, δεν υπάρχει ελπίδα για την ανοικοδόμηση της Γάζας ούτε για μια μακροπρόθεσμη ειρήνη» σημείωσε ο ΜακΓκέργκ.

Ο Αμερικανός αναφέρεται στο σχέδιο του Τραμπ και στον τρόπο που καθορίζει για την οριοθέτηση των ζωνών της Γάζας.

Το σχέδιο Τραμπ ορίζει πως στις περιοχές πάνω από την «κίτρινη γραμμή», η Χαμάς πρέπει να πρέπει να αφοπλιστεί και δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία με οποιαδήποτε ιδιότητα.

Υπενθυμίζεται πως προ ημερών ο ίδιος ο Τραμπ υπογράμμισε την Πέμπτη πως ότι αν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, «δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να εισβάλουμε και να τους σκοτώσουμε».

«Εδώ είναι που η πορεία προς τα εμπρός γίνεται εξαιρετικά δύσκολη. Διότι η Χαμάς δεν είναι απλώς μια τρομοκρατική οργάνωση που κρύβεται για να σχεδιάζει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Είναι ο εδραιωμένος πολιτικός και ασφαλείας μηχανισμός για όλη τη Γάζα και έχει περάσει τις τελευταίες δύο δεκαετίες διασφαλίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει κανένας Παλαιστίνιος ανταγωνιστής της εξουσίας της» σημείωσε ο ΜακΓκέργκ.

Έμφαση από την Ουάσινγκτον στην αποστρατικοποίηση της Χαμάς

Από την πλευρά του, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γούιτκοφ, μίλησε αργά την Πέμπτη σε εκδήλωση μνήμης της Ουάσινγκτον για τα θύματα της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Το Ισραήλ δεν πρέπει ποτέ να ζει υπό την απειλή των ρουκετών που εκτοξεύονται εναντίον του λαού του ή τον φόβο τρομοκρατικών επιθέσεων. Αλλά και οι κάτοικοι της Γάζας πρέπει να μπορούν να ζουν μια αξιοπρεπή ζωή, αλλιώς δεν θα υπάρχει πιθανότητα για μακροπρόθεσμη ειρήνη» σημείωσε ο ίδιος.

Ακόμα, ο Γούιτκοφ επανέλαβε πως «η Χαμάς πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθεί χωρίς αμφιβολία και δεν μπορεί να έχει μέλλον στη Γάζα, όχι με τον τρόπο που έχει μέχρι τώρα», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να αποδεχθούν την παραμονή της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζα, αν υποστεί ιδεολογική μεταμόρφωση, μετέδωσαν οι Times of Israel.